La eliminación de Banfield bajo la óptica de Diego Rodríguez

Banfield despertó de un sueño con tres cachetazos que lo volvieron a la realidad. La Copa Argentina disimuló una temporada floja en los Torneos Apertura y Clausura, pero el objetivo de la primera final quedó para otra edición. Boca Juniors le tiró toda la jerarquía encima y definirá frente a Platense el título de campeón.

El gol de Santiago Ascacibar sobre el final del primer tiempo que no dejó reanudar a Banfield fue el punto de partida de la derrota. Hasta ahí el equipo de Pedro Troglio había tenido sus chances, pero no concretarlas ante un rival del calibre al que enfrentó se pagó muy caro.

Encuentros memorables. Los partidos que marcaron a fuego la historia entre Banfield y Boca

Sabemos que el rival tenía jerarquía, habíamos visto formas que te atacaban, que te podían llegar, tiene jerarquía y en algún momento encuentra ese espacio y no perdona Sabemos que el rival tenía jerarquía, habíamos visto formas que te atacaban, que te podían llegar, tiene jerarquía y en algún momento encuentra ese espacio y no perdona

En ese punto hizo hincapié el arquero Diego Rodríguez , que se incorporó a Banfield en agosto luego de la salida de Facundo Sanguinetti, que pasó a préstamo a Vélez Sarsfield.

La jugada que cambió los planes de Banfield

“Hicimos un gran primer tiempo, hasta el gol de ellos es una jugada que termina siendo una contra. Una jugada de pelota parada para nosotros y termina en gol. Ahí se desvirtúa un poco el partido, se abre completamente, pero hasta ese momento era un buen partido nuestro”, manifestó el exIndependiente, entre otros clubes.

El capitán de Banfield en la previa de la semifinal.

Sin embargo, el experimentado portero de 37 años no le quitó méritos a un rival que viene embalado, campeón de la Liga Profesional 2026 y que el próximo sábado jugará la final de la Copa Sudamericana.

“Sabemos que el rival tenía jerarquía, habíamos visto formas que te atacaban, que te podían llegar, tiene jerarquía y en algún momento encuentra ese espacio y no perdona”, se lamentó el Ruso Rodríguez.

A Boca Juniors no hay que perdonarlo nunca

Las dos atajadas de Álvaro Montero frente a los remates de Tomás Adoryan con el marcador en cero fueron clave en el desarrollo posterior. El arquero marplatense afirmó que pudo cambiar el curso: “Si por ahí el primer tiempo termina 0-0 también”.

“Ya está, lamentablemente el partido se dio así, después una jugada en el segundo tiempo de (Sebastián) Villa que es jerarquía pura, engancha para adentro y te la cuelga en un ángulo. Contra eso no pudimos contrarrestarlo”, agregó el futbolista de Banfield.

Sobre los errores que pudo haber cometido su equipo volvió a enfocarse en la acción del 1-0 a favor de Boca Juniors. “Por ahí en ese pequeño detalle en la última jugada del primer tiempo que de una pelota parada nuestra termina en un gol para ellos. Después te hacen valer la jerarquía, por algo son el mejor equipo del país no solo en lo numérico, sino futbolísticamente como juegan y lo hicieron valer”.

Este enfrentamiento en Mendoza marcó el segundo del historial por Copa Argentina entre Banfield y Boca Juniors. En 2015 fue caída del Taladro por 3-0 en Formosa, contra el equipo también dirigido por Rodolfo Arruabarrena que resultó campeón contra Rosario Central.