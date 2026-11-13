El "Ruso" Rodríguez, en la previa de Banfield ante Boca por Copa Argentina: "Es una final"

El "Ruso" Rodríguez se ilusiona con clasificar a Banfield a la final.

A pocas horas de enfrentar a Boca por la semifinal de la Copa Argentina, el arquero y capitán de Banfield, Diego "El Ruso" Rodríguez, dejó en claro cómo vive el plantel esta cita histórica en Mendoza. Lejos de achicarse ante el poderío del Xeneize, el experimentado guardameta asumió el compromiso con ambición y enfocó al grupo en el objetivo máximo.

Es algo completamente distinto a lo que venimos jugando por torneo, es un partido y 90 minutos te pueden depositar en una final", señaló Rodríguez en la antesala del encuentro. Consciente de la oportunidad que tiene el Taladro de volver a pelear por un título, añadió: "Sabemos lo importante que es para el club, para la gente y para nosotros competir en una instancia como esta. Se vive de una manera especial y distinta".

Respecto al plan de juego para neutralizar a un rival de peso, el arquero reconoció las virtudes de Boca pero confió en la preparación del equipo del Sur. "Sabemos que tienen muchos jugadores de jerarquía y hay que tomar los recaudos necesarios, pero esto son 90 minutos y puede pasar cualquier cosa. Vamos a ir a hacer nuestro partido, estuvimos trabajando en la semana para encontrar espacios", explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Muy Banfield Stream (@muybanfield) El "Ruso" Rodríguez ilusionado con un Banfield finalista Ante la posibilidad de que la llave se defina desde los doce pasos —un escenario habitual en este certamen y una especialidad en la carrera del arquero—, el Ruso Rodríguez confirmó que no dejaron nada librado al azar: "Trabajamos los penales en la semana, aunque uno planifica el partido y prepara los 90 minutos. Si toca ir a penales, ya hay otras cosas que analizar".

Por último, en su rol de referente dentro del vestuario, reveló cuál es el mensaje que les baja a los juveniles del plantel que afrontarán uno de los duelos más trascendentes de sus carreras. "A los más chicos les digo que entiendan la importancia de este partido y todo lo que puede llegar a venir en consecuencia, todo lo bueno. Y que también disfruten, porque estos momentos no pasan cotidianamente en el fútbol; jugar semifinales de un torneo no es habitual", concluyó.

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