viernes 13 de noviembre de 2026
Escribinos
13 de noviembre de 2026
Ambiente.

La UNLZ lanza una campaña de reciclaje en Lomas: dónde llevar los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso

Del 16 al 20 de noviembre, la UNLZ realizará una nueva edición de la campaña de recolección. Recibirán impresoras, celulares, monitores, teclados, pilas, entre otros.

El reciclado de aparatos es fundamental para evitar la contaminación.

El reciclado de aparatos es fundamental para evitar la contaminación.

En Lomas de Zamora recolectan aparatos eléctricos y electrónicos en desuso que luego son reciclados para volver a aprovechar sus materiales y cuidar el ambiente.

Del 16 al 20 de noviembre, la Universidad de Lomas (UNLZ) realizará una nueva edición de la campaña de recolección. En todas las facultades de la institución ubicada sobre Camino de Cintura y Juan XXIII recibirán impresoras, celulares, cargadores, cables (USB, corriente y audio), monitores, teclados, fax, fuentes de energía de CPU, reproductores MP3, cámaras de fotos, pilas, CD y DVD usados, notebooks, televisores, planchas, equipos de audio, calculadoras, licuadoras y reproductores de DVD.

Lee además
El Municipio de Lomas recupera dos toneladas de neumáticos por día 
Circular.

En Lomas, recuperan dos toneladas de neumáticos por día y los ingresan al circuito de reciclado
Más de 600 recicladores de Lomas recibieron nuevo equipamiento.
Inversión.

Fortalecen el reciclado con nuevos vehículos y herramientas para trabajadores

Según datos oficiales, en nuestro país se generan 292 mil toneladas de residuos eléctricos y electrónicos que deben ser desarmados para reutilizar las partes que son de plástico o metal. Esto es fundamental ya que se evita la contaminación del ambiente con sustancias como mercurio, plomo, cadmio y otros metales pesados que pueden liberarse y representar riesgos para la salud.

Reciben aparatos eléctricos y electrónicos en los CGM de Lomas

Los vecinos puede llevar aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, y también aceite vegetal usado a cualquiera de los 14 Centros de Gestión del Municipio (CGM).

De lunes a viernes, de 8 a 16, pueden acercarse a los CGM de Banfield (Rincón 565), Turdera (Av. Hipólito Yrigoyen 11.537), Centenario (Av. Martín Rodríguez 430), San José (Av. Eva Perón 2940), Albertina (Bayona 70), Llavallol (Luzuriaga 308), Santa Catalina (Diagonal 61 N°2025), Santa Marta (Las Tropas 1753), Budge (Campana 1780), Fiorito (Campana 300), Parque Barón (Bustos 401), Lomas (Las Heras 2299), Lamadrid (Newton 4171) y Albertina (Bayona 70).

En el caso del aceite usado, primero hay que dejarlo enfriar para evitar quemaduras y guardarlo en una botella de plástico bien cerrada para después llevarlo al CGM más cercano.

Temas
Seguí leyendo

En Lomas, recuperan dos toneladas de neumáticos por día y los ingresan al circuito de reciclado

Fortalecen el reciclado con nuevos vehículos y herramientas para trabajadores

El jardín Nº906 celebrará sus 60 años con una jornada ambiental en la Plaza Espora

Nuevo ataque de la jauria: mordieron a un hombre que había salido a comprar en Llavallol

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
En Miguel Cané 967, Lomas Este, a las 12 se podrá disfrutar de la peña folklórica con entrada libre y gratuita.
Entrada gratuita.

Festejan el Día de la Tradición en Lomas con una peña en Lomas Este

Las más leídas

Te Puede Interesar

Explosión e incendio en Remedios de Escalada. 
Tragedia.

Las impactantes fotos de la explosión e incendio en Remedios de Escalada