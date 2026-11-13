La UNLZ lanza una campaña de reciclaje en Lomas: dónde llevar los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso

El reciclado de aparatos es fundamental para evitar la contaminación.

En Lomas de Zamora recolectan aparatos eléctricos y electrónicos en desuso que luego son reciclados para volver a aprovechar sus materiales y cuidar el ambiente .

Del 16 al 20 de noviembre, la Universidad de Lomas (UNLZ) realizará una nueva edición de la campaña de recolección. En todas las facultades de la institución ubicada sobre Camino de Cintura y Juan XXIII recibirán impresoras, celulares, cargadores, cables (USB, corriente y audio), monitores, teclados, fax, fuentes de energía de CPU, reproductores MP3, cámaras de fotos, pilas, CD y DVD usados, notebooks, televisores, planchas, equipos de audio, calculadoras, licuadoras y reproductores de DVD.

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Según datos oficiales, en nuestro país se generan 292 mil toneladas de residuos eléctricos y electrónicos que deben ser desarmados para reutilizar las partes que son de plástico o metal . Esto es fundamental ya que se evita la contaminación del ambiente con sustancias como mercurio, plomo, cadmio y otros metales pesados que pueden liberarse y representar riesgos para la salud .

Por ejemplo, una computadora puede tener hasta 1 kilogramo de plomo y un televisor puede contaminar hasta 80 mil litros de agua. La Campaña de Reciclaje de Artículos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se lleva adelante desde 2014 en la UNLZ y cada año crece la colaboración tanto de la comunidad universitaria como de los vecinos de la región.

Reciben aparatos eléctricos y electrónicos en los CGM de Lomas

Los vecinos puede llevar aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, y también aceite vegetal usado a cualquiera de los 14 Centros de Gestión del Municipio (CGM).

De lunes a viernes, de 8 a 16, pueden acercarse a los CGM de Banfield (Rincón 565), Turdera (Av. Hipólito Yrigoyen 11.537), Centenario (Av. Martín Rodríguez 430), San José (Av. Eva Perón 2940), Albertina (Bayona 70), Llavallol (Luzuriaga 308), Santa Catalina (Diagonal 61 N°2025), Santa Marta (Las Tropas 1753), Budge (Campana 1780), Fiorito (Campana 300), Parque Barón (Bustos 401), Lomas (Las Heras 2299), Lamadrid (Newton 4171) y Albertina (Bayona 70).

En el caso del aceite usado, primero hay que dejarlo enfriar para evitar quemaduras y guardarlo en una botella de plástico bien cerrada para después llevarlo al CGM más cercano.