Confirmaron la prisión preventiva del acusado de atropellar a su amigo en Temperley

La Justicia de Lomas de Zamora confirmó la prisión preventiva de Pablo Godoy , el joven de 23 años acusado de atropellar intencionalmente a su amigo Román Valdez en Temperley .

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el imputado seguirá detenido mientras avanza la investigación y a la espera de un eventual juicio por el grave hecho ocurrido el pasado 4 de octubre en el barrio de Villa Galicia .

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Godoy está imputado por el delito de "homicidio simple en grado de tentativa", luego de embestir de atrás con un Renault Clio negro a Valdez, que circulaba en bicicleta.

El fiscal Ignacio Torrigino , titular de la UFI 19 de Lomas de Zamora , había solicitado la preventiva a comienzos de noviembre . El planteo fue presentado mientras la investigación reunía pruebas para reconstruir las circunstancias del ataque.

Atropellado tras una discusión

El episodio ocurrió en la zona de Suiza y Alemania. Según la reconstrucción inicial, ambos jóvenes habían mantenido una discusión previa y, después del conflicto, Valdez se retiró en bicicleta. Godoy habría salido detrás de él con su Renault Clio y lo embistió desde atrás.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. El conductor escapó después del impacto, pero fue identificado y detenido posteriormente en una vivienda de Villa Galicia. En el procedimiento también secuestraron el vehículo, que presentaba un daño en el parabrisas compatible con el atropello.

Cuando fue indagado por el fiscal, Godoy se negó a declarar y quedó imputado, mientras que la víctima sufrió graves lesiones y debió ser operado varias veces.