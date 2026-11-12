A alzar las copas: Lomas y Banfield celebran La Noche de las Vinotecas

Este viernes se llenarán las copas en todo el país con una nueva edición de La Noche de las Vinotecas, el evento para celebrar a nuestra bebida nacional. Los comercios de Lomas de Zamora y Banfield se sumarán con degustaciones y promociones especiales para que los vecinos puedan descubrir etiquetas, animarse a nuevos sabores y disfrutar de una experiencia diferente.
"Vamos a tener una feria de vinos con 8 etiquetas para que la gente pueda degustar y conocer diferentes sabores. También habrá 25% de descuento en vinos, un menú con cosas ricas para comer, sorteos y un DJ musicalizando toda la noche", contaron desde OBRA, el bar de vinos ubicado sobre Chacabuco 160, en Banfield.
Mientras que Cheers, la vinoteca de Lomas que está en Garona 502, tendrá su cuarta edición del evento con degustaciones de diferentes bodegas, descuentos, gastronomía y shows de música en vivo.
Por su parte, en la vinoteca Tomate Todo (Gorriti 223) ofrecerán degustaciones de vino gratuitas, cosas para picar y algunas sorpresas para los vecinos que vayan a disfrutar de la noche.
Y desde Berevino Wine Shop, ubicado en Sarmiento 414, van a hacer una degustación de los nuevos vinos de Finca Bandini (Mendoza), descuentos del 25%, comidas y sorteos. Los vecinos también podrán acercarse a Wayne (España 431), donde habrá vino libre y promociones especiales.
Los vinos argentinos, protagonistas de una noche especial
La Noche de las Vinotecas es una iniciativa de la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines que tiene dos ediciones anuales: una en abril para celebrar al Malbec y la otra en noviembre para conmemorar al Vino Argentino Bebida Nacional. Los eventos cuentan con el apoyo de la Coviar y del Fondo Vitivinícola.
Más de 600 comercios de todo el país participan de la propuesta con descuentos, promociones y actividades especiales. El vino fue declarado "Bebida Nacional" por ley en 2013 para destacar su importancia en la identidad y la cultura argentina.