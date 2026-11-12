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12 de noviembre de 2026
Este viernes.

A alzar las copas: Lomas y Banfield celebran La Noche de las Vinotecas

En comercios y bares habrá degustaciones, shows y promociones especiales para que los vecinos disfruten de una experiencia diferente.

Lomas se suma a la noche para celebrar los vinos argentinos.

Lomas se suma a la noche para celebrar los vinos argentinos.

Este viernes se llenarán las copas en todo el país con una nueva edición de La Noche de las Vinotecas, el evento para celebrar a nuestra bebida nacional. Los comercios de Lomas de Zamora y Banfield se sumarán con degustaciones y promociones especiales para que los vecinos puedan descubrir etiquetas, animarse a nuevos sabores y disfrutar de una experiencia diferente.

"Vamos a tener una feria de vinos con 8 etiquetas para que la gente pueda degustar y conocer diferentes sabores. También habrá 25% de descuento en vinos, un menú con cosas ricas para comer, sorteos y un DJ musicalizando toda la noche", contaron desde OBRA, el bar de vinos ubicado sobre Chacabuco 160, en Banfield.

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Mientras que Cheers, la vinoteca de Lomas que está en Garona 502, tendrá su cuarta edición del evento con degustaciones de diferentes bodegas, descuentos, gastronomía y shows de música en vivo.

Y desde Berevino Wine Shop, ubicado en Sarmiento 414, van a hacer una degustación de los nuevos vinos de Finca Bandini (Mendoza), descuentos del 25%, comidas y sorteos. Los vecinos también podrán acercarse a Wayne (España 431), donde habrá vino libre y promociones especiales.

Los vinos argentinos, protagonistas de una noche especial

La Noche de las Vinotecas es una iniciativa de la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines que tiene dos ediciones anuales: una en abril para celebrar al Malbec y la otra en noviembre para conmemorar al Vino Argentino Bebida Nacional. Los eventos cuentan con el apoyo de la Coviar y del Fondo Vitivinícola.

Más de 600 comercios de todo el país participan de la propuesta con descuentos, promociones y actividades especiales. El vino fue declarado "Bebida Nacional" por ley en 2013 para destacar su importancia en la identidad y la cultura argentina.

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