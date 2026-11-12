La emoción de un voluntario lomense en la visita del Papa León XIV: "Siento una gran bendición"

Sebastián Baroque es de Lomas y fue elegido como voluntario para las misas en Palermo y en Luján.

Totalmente movilizado tras vivir jornadas intensas, pero llenas de emoción, el vecino de Lomas Sebastián Baroque contó cómo fue ser voluntario durante la visita del Papa León XIV en Buenos Aires, a quien logró ver bien de cerca como muestra en un video : "Fue impresionante, todavía no salgo de mi asombro sobre todo del encuentro cercano con él".

Baroque decidió anotarse como voluntario cuando se enteró que llegaba el Papa a Argentina y sin imaginarlo quedó para participar en la Misa en Palermo y en la de Luján, que fue la más grande e histórica. "Fui por la comunidad y me anoté a la vez para las sedes de Buenos Aires y quedé en las dos", comenzó contando.

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El lomense fue junto a la comunidad Jesús Pan de Vida que pertenece a la parroquia San Judas Tadeo en Lanús Oeste encabezada por el párroco Fernando Abraham, muy reconocido en la zona y pertenece a la Diócesis Avellaneda - Lanús . "Fue muy emocionante el estar cerca y no solo eso también servir en una misión tan importante por el pueblo Argentino", destacó.

Sobre el trabajo de los voluntarios, Baroque especificó que debían encargarse de varios aspectos. "Nosotros dábamos agua para que la gente se hidrate, estábamos pendientes de acomodarlos es los distintos sectores cuando iban llegando y luego indicábamos las salidas de emergencia. También teníamos que estar pendientes de las cosas extraviadas, robos y todo lo que era alerta de salud", especificó.

De Lomas a Palermo y Luján: Sebastián Baroque participó como voluntario en la visita del Papa León XIV y lo pudo ver muy de cerca, como demuestra en este video: pic.twitter.com/VTYNja42jn

Durante la Misa en el Monumento a los Españoles en Palermo comentó que hubo más de 2 millones de personas, pero que la organización estuvo muy bien. "Fue la Misa que brindó el lunes a pleno y lleno total", dijo.

Los voluntarios tenían remeras de identificación en todas las jornadas.

Pero lo más emocionante fue Luján, según contó el lomense: "Desde que fui al Monumento de los Españoles hasta ser trasladado a Luján fue hermoso encontrarme con peregrinos en misión como voluntarios y siendo de la misma comunidad que voy", apuntó.

También agradeció a la Comunidad Jesús Pan de Vida por la hermosa experiencia. "Ellos me dieron mucho apoyo estando misionando", recalcó y añadió: "Sentí mucha emoción de estar cerca de su Santidad porque no sabemos cuándo hay nuevamente una visita".

Fue hermoso encontrarme con peregrinos en misión como voluntarios y siendo de la misma comunidad. Fue hermoso encontrarme con peregrinos en misión como voluntarios y siendo de la misma comunidad.

Las horas como voluntario pasaron, pero para Baroque es difícil caer en cada instante que vivió: "Siento una gran bendición y que a medida que vayan transcurriendo los días voy a ir cayendo sobre lo importante que fue esta visita para mí y para todos los que estuvimos ahí".

Sobre lo que viene, el lomense dijo que el contacto entre los voluntarios se va a seguir fortaleciendo y hasta van armar un grupo para estar en contacto entre todos los que vivieron la misma experiencia. "Desde la Basílica nos invitaron para que el próximo año hagamos la peregrinación a Luján para agradecer a nuestra madre por esto que vivimos en comunidad", concluyó sobre la unidad que se creó entre los voluntarios.