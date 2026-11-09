El emotivo posteo de la UNLZ tras el paso del Papa León XIV por Lomas de Zamora

Posteo de la UNLZ: “Pasó por Juan XXIII, como vos cuando llegás del laburo a cursar"

Posteo de la UNLZ: “Pasó por Juan XXIII, como vos cuando llegás del laburo a cursar"

Lomas de Zamora tuvo una mañana emocionante. Todavía todos hablan del paso del papa León XIV , miran una y otra vez los videos y fotos que surgieron de Camino Negro, Juan XXIII, El Cruce, y así el frente de la Universidad de Lomas (UNLZ) antes de su llegada al Cottolengo de Don Orione.

Su sencillez quedó a la vista, pasó con la ventanilla baja saludando a los miles de vecinos que lo esperaron en distintos puntos de su trayecto. Y así pasó por la Universidad de Lomas, LA referencia educativa de la ciudad, el orgullo de la educación pública.

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Esto quedó inmortalizado en un profundo posteo: “Que pise nuestro suelo. Que respire nuestro aire. Que nos mire a los ojos. Que nos reconozca en nuestra identidad. Hoy, en el marco de su histórica visita a la Argentina y al Cottolengo Don Orione, el papa León XIV recorrió nuestras calles conurbanas”.

Y siguió: “Pasó por Juan XXIII, como vos cuando llegás del laburo a cursar. Dobló en El Cruce, como hacen tantos trabajadores cada mañana. Las esquinas, las rotondas y los puentes fueron testigos de este encuentro construido con sillas en la vereda, globos, banderas y carteles”.

“Con alegría en las calles de una comunidad que cree en construir entre todos. Un lunes de sol, con las postales de cualquier otro, que enmarcó un día histórico para nuestro Conurbano Bonaerense, del que esta Universidad es orgullosamente parte”, cerró.

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La Universidad de Lomas de Zamora había resaltado ya el día anterior parte del discurso del Papa sobre la importancia de la educación y la investigación frente a Javier Milei y un contexto de desfinanciamiento y recortes en el área.