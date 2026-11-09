lunes 09 de noviembre de 2026
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9 de noviembre de 2026
Escándalo.

La versión de Mauro Icardi sobre la supuesta agresión a su hija

Luego de la denuncia contra Mauro Icardi, por una supuesta agresión a una de las hijas que tuvo con Wanda Nara, revelaron más detalles.

La versión de Mauro Icardi luego de los hechos.&nbsp;

La versión de Mauro Icardi luego de los hechos. 

El posteo de Mauro Icardi contra los medios por la difusión de un videos y de las fotos con su ex, Wanda Nara.

El posteo de Mauro Icardi contra los medios por la difusión de un videos y de las fotos con su ex, Wanda Nara.

La versión de Mauro Icardi luego de los hechos.&nbsp;

La versión de Mauro Icardi luego de los hechos. 

La denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi por presuntas lesiones leves a su hija Francesca tiene nuevos capítulos. En Infama pusieron en pantalla detalles vinculados con la atención médica de la niña y compartieron una versión sobre lo ocurrido.

Santiago Sposato se refirió al certificado de salud que habría firmado una médica de la Municipalidad de Tigre: "En el certificado de salud que firma la doctora de la Municipalidad de Tigre hace un repaso por la salud de la niña y cierra con un: 'No constata lesiones'".

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Marcela Tauro señaló una diferencia entre el informe médico y el parte policial. "Claro, se contradijo con el policía, porque la versión policial decía que sí, que había habido lesiones a la menor", dijo la conductora del ciclo de América TV.

Luego, Santiago Sposato compartió una versión que indica que la discusión habría comenzado cuando Mauro Icardi no habría permitido que Francesca fuera a una juntada con un supuesto novio de 14 años.

"Según el padre, lo que relata a allegados, él no la habría dejado ir a una juntada con un supuesto novio de 14 años que tiene. Y ahí es donde habría empezado el berrinche de la niña", detalló el periodista.

Marcela Tauro recordó que Natalie Weber ya había mencionado una versión similar días atrás y que Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, había salido a aclarar esa cuestión.

"La desmintió, dijo que no era así, que era un amigo, que había ido a tomar la merienda y que el padre se habría enterado, estoy hablando de hace 15 días", agregó la conductora.

Qué respondió Mauro Icardi

En medio de la repercusión del caso y después del allanamiento en su vivienda de Nordelta, Mauro Icardi compartió en sus historias de Instagram un comunicado firmado por sus abogados.

"Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento", sostuvieron los letrados.

La defensa desmintió que existiera una orden de detención contra el delantero y confirmó que el Juzgado de Garantías le había concedido la eximición de prisión. También cuestionó el allanamiento realizado en su casa, donde la Policía secuestró una computadora y un teléfono celular.

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