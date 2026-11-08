El pedido de Wanda Nara a la Justicia que podría terminar con Icardi detenido

Wanda Nara volvió a la comisaría y pidió una cámara gesell que podría provocar la detención de Mauro Icardi.

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó novedades después del episodio ocurrido en la propiedad de Nordelta. Según contó Yanina Latorre, la conductora pasó alrededor de cuatro horas en una dependencia policial y habría solicitado que una de sus hijas declare mediante una Cámara Gesell. También trascendió una posible medida contra el futbolista.

La información fue difundida por la conductora de SQP, quien detalló que Wanda volvió a presentarse en una comisaría durante el sábado. Allí, de acuerdo con su relato, habría planteado la posibilidad de que una de las menores brinde testimonio bajo esa modalidad.

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Pero eso no fue lo único que se conoció sobre el nuevo capítulo del enfrentamiento. Latorre también aseguró que se estaría evaluando solicitar la detención de Mauro Icardi por lo ocurrido en la vivienda de Nordelta, conocida como “la casa de los sueños”.

Por el momento, se trata de una posibilidad que habría sido puesta sobre la mesa y no de una detención confirmada. Tampoco se informó que exista una orden judicial contra el futbolista.

La restricción perimetral que habría recibido Mauro Icardi

En paralelo, la periodista Naiara Vecchio dio a conocer otra novedad vinculada con la situación judicial del delantero. A través de su perfil de X, informó que la Justicia habría dispuesto una restricción perimetral por 45 días corridos contra Mauro Icardi. La medida también incluiría la prohibición de mantener contacto con una de sus hijas.

Según los detalles difundidos por Vecchio, el futbolista tendría prohibido acercarse al domicilio de la menor y a los lugares donde ella se encuentre.

La restricción alcanzaría distintas formas de comunicación: no podría contactarla personalmente, por teléfono, mensajes, redes sociales ni tampoco mediante terceras personas.

De esta manera, el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi incorporó nuevas versiones sobre las actuaciones judiciales posteriores al episodio de Nordelta.

Por un lado, Yanina Latorre contó que la conductora habría solicitado una Cámara Gesell y señaló que podría evaluarse un pedido de detención. Por otro, Naiara Vecchio informó sobre la restricción perimetral por 45 días.

Sin embargo, es importante distinguir ambas situaciones: la eventual solicitud de detención todavía no fue confirmada y la información difundida no da cuenta de una resolución judicial que ordene arrestar al futbolista.