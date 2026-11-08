domingo 08 de noviembre de 2026
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8 de noviembre de 2026
Escándalo.

La frase que desató la fuerte pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: "¿Por qué no cerrás...?"

Pepe Ochoa reconstruyó en LAM el enfrentamiento que habría entre Wanda Nara y la China Suárez. Además, contó qué papel tuvieron Martín Migueles y Mauro Icardi.

Wanda Nara y la China Suárez tuvieron una fuerte pelea por el escándalo con Mauro Icardi.

Wanda Nara y la China Suárez tuvieron una fuerte pelea por el escándalo con Mauro Icardi.

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó otro protagonista y una nueva polémica. Según revelaron en LAM, la China Suárez habría salido de la vivienda de Nordelta en medio de la discusión entre la expareja y protagonizado un fuerte enfrentamiento cara a cara con la conductora de MasterChef Celebrity.

La reconstrucción estuvo a cargo de Pepe Ochoa, quien contó en el programa de América TV cómo se habría desarrollado el episodio que también tuvo como involucrado a Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara.

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De acuerdo con el relato del panelista, Wanda Nara llegó a la propiedad acompañada por Migueles. En medio de los gritos y de la intervención policial, la situación sumó un nuevo foco de tensión cuando apareció la actriz. "En un momento sale la China Suárez", relató Ochoa al reconstruir lo sucedido.

Cómo fue el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez

El periodista explicó que el conflicto entre ambas mujeres se habría originado cuando Suárez intentó intervenir en la discusión que mantenían Wanda Nara y Mauro Icardi. "Wanda discutió con la China porque la China trató de meterse en la situación", aseguró el panelista.

Según la versión que presentó en televisión, el intercambio habría incluido fuertes insultos. Ochoa incluso le atribuyó a la conductora expresiones discriminatorias dirigidas hacia la actriz. "Le dijo que cierre el ort… y que era una negra de mier…", afirmó durante la emisión de LAM.

El cruce entre Martín Migueles y Mauro Icardi

La tensión en Nordelta no habría quedado limitada al enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez. Según la reconstrucción difundida en el ciclo televisivo, Martín Migueles también habría mantenido una discusión directa con el futbolista.

El empresario habría intervenido al escuchar lo que Icardi le decía a su pareja y terminó protagonizando un intercambio con el delantero. "Empezó a discutir con Icardi", relataron en el programa al describir la participación de Migueles en el episodio.

De esta manera, la reconstrucción de Pepe Ochoa sumó detalles sobre una jornada marcada por las discusiones, los cruces entre las parejas y la presencia policial en la propiedad del futbolista.

Las versiones sobre el enfrentamiento fueron difundidas en LAM y, hasta el momento, los detalles del cara a cara entre Wanda Nara y la China Suárez corresponden al relato realizado en el programa.

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