Qué fue de la banda de rock Opus, creadores del hit "Live Is Life"

Un video de Diego Maradona con los cordones desatados mientras hacía destrezas con la pelota, en la previa del partido de Napoli con Bayer Munich, quedó en el recuerdo mientras sonaba “Live Is Life”, un clásico de la banda de rock Opus.

Este momento ocurrió en abril de 1989 y aquellos minutos terminarían siendo uno de los vídeos más recordados de Diego Maradona y también para la banda Opus , aunque sus integrantes no aparecieran en las imágenes.

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La banda se había formado en Austria en 1973. Empezaron tocando covers de Deep Purple y Colosseum , además de algunas composiciones propias. Tardaron siete años en grabar su primer disco.

Con el guitarrista Ewald Pfleger entre sus fundadores y Herwig Rüdisser como cantante , ya habían conseguido hacerse un lugar en su país. Hasta que “Live Is Life” lo consagró fuera de su tierra. La grabaron en septiembre de 1984, durante un concierto en Oberwart con el que celebraban su undécimo aniversario.

Una falla en la grabación obligó a repetirla en los bises, y de aquella segunda interpretación salió la versión que todos conocemos. Las palmas y las voces del público estaban allí desde el principio. En 1985 y 1986, la canción fue entrando en las listas de éxitos de distintos países.

Opus continuó publicando discos y dando conciertos, con una presencia especialmente constante en Austria. Desde 2009 organizaron actuaciones benéficas en la Ópera de Graz para Menschen für Menschen, una organización que trabaja en Etiopía.

La decisión de terminar había llegado después de una operación grave de corazón a Rüdisser en 2019. El cantante explicó que aquella experiencia le había hecho plantearse bajar el ritmo.

El último concierto se celebró el 21 de diciembre de 2021, tras 48 años de trayectoria. Algunos integrantes siguieron con proyectos paralelos durante unos años más.