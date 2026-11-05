Denunciaron a Andy Kusnetzoff por un documental sobre Diego Maradona

Andy Kusnetzoff , conductor de PH Podemos Hablar y Urbana Play , fue denunciado penalmente por su vinculación con el Proyecto D.A.M., un documental sobre la vida de Diego Maradona. Según revelaron, la acción judicial es por supuestos problemas legales y financieros.

Según trascendió, la denuncia partió de una falta de autorización por parte de los herederos de Diego Maradona por el uso de su imagen y acusaciones de una presunta estafa y administración fraudulenta en manos de Orsai Audiovisual, ligada a Hernán Casciari.

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En el programa de Moria Casán, Pampa Mónaco dio todos los detalles de la causa. “La denuncia la radicaron el miércoles 4 y está ligada a la que recae sobre Hernán Casciari y su productora”, contó el panelista.

“Se empezó a gestar y promocionar en Perros de la Calle este documental, con guión de la autoría de Andy, llamado D.A.M., en el que hay por lo menos mil aportantes que se sumaron a la causa”, agregó Pampa Mónaco sobre la causa.

Gustavo Méndez reveló que habló con Dalma Maradona, la hija mayor del "10", que confirmó la información sobre la denuncia contra Andy Kusnetzoff.

Dalma Maradona habló de una denuncia contra Andy Kusnetzoff.

“Yo tuve solo una reunión con Andy, donde no me explicaron todo. Yo no denuncié a nadie, pero aclaré que no tenían autorización porque no quería que estafaran gente en nombre de mi papá. No podés prometer un proyecto del que no tenés autorización”, revelo sobre la charla con Dalma Maradona.

“En su programa, él promocionaba diciendo que era autor y pedía inversiones. Todo esto lo hizo sabiendo que no contaba con la parte legal de los herederos”, aclaró Pampa Mónaco.

Además, leyó la denuncia: “El señor Kusnetzoff promocionaba su proyecto y pedía que la gente invirtiera en ese documental sabiendo que no contaba con los derechos de la familia Maradona. Así y todo pedía dinero”.

“La denuncia es de los aportantes, impulsada por el mismo abogado que representa a quienes arremetieron contra Casciari”, cerró sobre la denuncia a Andy Kusnetzoff.