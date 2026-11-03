El día que L-Gante se plantó con Andy Kusnetzoff: "No están hablando con un boludo"

En redes sociales recordaron el día en el que L-Gante se plantó contra Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar.

En medio de la polémica discusión entre la China Ansa y Santi Maratea en PH Podemos Hablar, s e reflotó en las redes sociales la picante discusión que tuvieron en octubre de 2023 L-Gante con Andy Kusnetzoff , el conductor del ciclo de Telefe.

La polémica se había desatado luego de las consignas que propuso el conductor al cantante sumado a las preguntas que le hicieron Pía Shaw y Karina Mazzocco, invitadas en esa oportunidad.

El tenso momento se dio luego del primer bloque del programa donde los invitados se someten a una serie de consignas en las que deben dar un paso hacia adelante para responder o contar anécdotas y pueden ser consultados por el resto de los invitados.

Tras ese segmento donde Pía Shaw, Andy Kusnetzoff y Karina Mazzocco le hicieron distintas preguntas, el conductor noto la incomodidad en el cantante y le consultó cómo se sentía.

“Estoy un poco enojado porque vos me invitás a tu programa y si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el ‘palito’. ¿Ustedes no saben que pueden generar problemas personales? Lo tendrían que saber porque son profesionales”, dijo L-Gante sorprendiendo a todos.

Su descargo apuntó contra las preguntas que le habían hecho y cómo podría haber repercutido en su carrera. “Me pone de mal gusto porque un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes ante una cámara, le iría mal. Yo represento a los pibitos de mi edad que se tienen que enfrentar al mundo y cosas así te pueden pasar en cualquier lado y hay que estar preparado para todo”, disparó L-Gante en esa oportunidad.

“Lo quería decir porque sabemos lo que es pisar el ‘palito’. Sepan que no están hablando con un boludo. Represento a los pibes del barrio, de mi edad sobre todo”, siguió L-Gante manteniendo su firme postura.

“Yo quiero que nos vayamos todos contentos”, replicó el conductor del programa para tratar de cerrar el tema. “Para mí está saliendo todo de 10, ya me pude expresar”, sentenció L-Gante la discusión.