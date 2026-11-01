Cómo le fue al rating de PH Podemos Hablar con el escándalo de Santi Maratea y La China Ansa

Una noche esperada porque se filtró la pelea que generó el escándalo en PH Podemos Hablar.

El jueves se filtró que en la grabación del programa PH Podemos Hablar se había generado una discusión tan fuerte entre la China Ansa y Santi Maratea que hasta tuvieron que cortar unos 20 minutos para poder seguir con el programa. Por eso, el sábado las miradas estaban puestas en como le iba a ir al programa en el rating .

Fue anoche que finalmente se pudo ver la pelea completa, el corte de la grabación y el posterior descargo del conductor del ciclo que sale por la pantalla de Telefe , Andy Kusnetzoff . Inmediatamente y hasta en medio del aire se comenzó a conocer los números del programa que al parecer iban escalando al igual que el ritmo de la discusión entre el influencer y la periodista.

El video. El escándalo completo de Santi Maratea y La China Ansa en PH Podemos Hablar

Tensión. Los detalles del escándalo entre Maratea y La China Ansa en PH

Por eso, se generó una ola de publicaciones sobre los números del rating que generó en este picante frente a frente, que la gente quiso ver en la pantalla del canal de las pelotitas.

El sábado por la noche, muchos de los espectadores pusieron el programa para ver lo que se había contado unas horas atrás, exactamente el jueves pasado cuando se grabó el programa. Ante tantas dichos sobre lo sucedido, el público demostró en números que quiso ver cómo fue el conflicto y sacar sus propias conclusiones.

El programa que había iniciado en los 7.8 puntos de rating, fue escalando hasta los 8.3 puntos. A medida que crecía el enfrentamiento, también lo hacían los números, según dieron a conocer quienes controlan las mediciones del minuto a minuto.

Pero, fue cerca del final del programa que siguieron creciendo esos números del principio tal como dio a conocer el medio Somos Chisme en la red social X donde mostró la placa: "#Rating #PodemosHablar 9.5 fue el pico del cruce entre la china Ansa y Santiago Maratea a las 23:08 hs".

Para los números que se manejan en la actual tele de aire, estar cerca de los 10 puntos es un gran logro para el programa de Kusnetzoff que hasta salió a pedir disculpas por no saber manejar bien la situación.

Mirá los picos del rating: