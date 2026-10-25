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25 de octubre de 2026
De frente.

El día que Coco Sily buscó a Andy Kusnetzoff para pelear

La anécdota la contó Coco Sily en el programa PH Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff donde recordaron la situación que pudo terminar a las piñas.

Coco Sily quiso agarrar a trompadas a Andy Kusnetzoff y lo contó en el programa PH Podemos Hablar.&nbsp;

Coco Sily quiso agarrar a trompadas a Andy Kusnetzoff y lo contó en el programa PH Podemos Hablar. 

Durante el programa PH Podemos Hablar, Coco Sily comenzó contando su pasado como barra del Club Atlético Huracán y las veces que se agarró a las piñas y a raíz de esa época de su vida recordó que la última vez que quiso pelear con alguien fue con Andy Kusnetzoff, el conductor del programa. "Lo fui a buscar", resaltó.

El actor reconoció que en una etapa de su vida se peleaba constantemente y afirmó: "No hay sensación más horrible cuando te peleas que el después de la pelea".

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Pero según Coco esa etapa en la barra del Huracán la cerró desde que comenzó a dedicarse de lleno a la actuación: "Fui a ver teatro y entendí que era lo que quería. Dejé la hinchada, pero sigo siendo de Huracán".

En tanto, la conductora Karina Mazzocco, otra de las invitadas del programa, le consultó: "¿Cuándo fue la última vez que te boxeaste con alguien?" Y ahí Sily sorprendió al mirar al conductor del ciclo: "Con él que lo fui a buscar para pelearlo y él manejó muy bien la situación".

Cómo fue la pelea entre Coco Sily y Andy Kusnetzoff

Sin vueltas contó cuál había sido el origen de su enojo con Kusnetzoff: "Tenías un programa en la tele, me mandaste a hacer un informe, pasé toda la tarde haciendo el informe, y nunca salió el informe. Entonces, yo quedé caliente y me llama para que vaya al programa y yo dije: yo lo boxeo”.

Y Andy se sumó al relato y dijo: "Yo lo llamé de invitado, ni idea todo eso". Y el actor siguió: "Me acuerdo que yo fui en piloto me senté, ni lo saludé, y le dije al aire ‘yo no vine al programa, yo vine a cagarte a trompadas’”.

El conductor del ciclo ante esa situación dialogó con Sily al aire en radio y con la charla fue calmando al actor: "Me dijo ‘si querés nos cagamos a trompadas, pero antes contame por qué’. Y él me fue desarmando de una manera que terminamos a los abrazos", aseguró Coco sobre la anécdota.

"Soy hijo de psicólogos, hay que escuchar y hablar", concluyó Andy sobre ese diálogo que evitó que termine a las trompadas. "Yo he tenido al aire muchas peleas ,pero tengo una gran bendición que es que sé pedir perdón y lo he pedido muchas veces", concluyó Sily.

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