Juana Viale reveló cómo está Mirtha Legrand y respondió a la polémica por la foto familiar

Juana Viale contó cómo evoluciona Mirtha Legrand después de la neumonía que la mantuvo internada durante 18 días y reveló detalles de su primera salida tras recibir el alta médica. Además, respondió a los comentarios que pusieron en duda la autenticidad de una foto familiar publicada en redes sociales.

Durante la emisión de La Noche de Mirtha, Juana compartió detalles del encuentro familiar que reunió a la diva con sus seres queridos durante el Día de la Madre. Según explicó, la reunión tuvo lugar fuera de la casa de la conductora y marcó una salida especial después de varias semanas de recuperación.

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La encargada de pasar a buscar a Mirtha fue su hija, Marcela Tinayre, quien la trasladó en auto hasta el lugar donde se encontraba el resto de la familia.

Al recordar cómo vivieron ese momento, Juana destacó el buen clima del encuentro y la alegría de su abuela por volver a salir. "Nos reunimos todos, la pasamos bárbaro, re bien, re lindo, charlando, divino", relató la actriz.

También hizo referencia a la actitud de la histórica conductora durante el almuerzo, con una descripción que provocó risas en la mesa televisiva. "La reunión no fue en su casa. Fue su primera salida. Estaba contenta de andar en auto con mi madre. Comió un montón, criticó a medio mundo", contó.

Qué dijo Juana Viale sobre la foto de Mirtha Legrand

El encuentro familiar también tuvo repercusión en las redes sociales. Una fotografía de Mirtha rodeada por sus descendientes fue compartida en las cuentas oficiales de Instagram de la conductora y del programa.

La imagen despertó numerosos comentarios de los seguidores, que celebraron la aparición de la diva después de su internación. Sin embargo, la publicación también generó dudas entre algunos usuarios, que cuestionaron si la fotografía era auténtica o si había sido modificada con inteligencia artificial o filtros digitales.

Ante esas especulaciones, Juana Viale fue consultada sobre la imagen y descartó que se hubiera utilizado inteligencia artificial. "Por suerte no, la realidad superó", respondió de manera contundente.

De esta forma, la conductora aclaró la polémica que surgió alrededor de la postal familiar y sostuvo que la imagen reflejaba lo ocurrido durante el encuentro.

Mirtha Legrand, con su familia, en el Día de la Madre.

Cómo sigue la recuperación de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand permaneció 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía bacteriana. Después de recibir el alta médica, comenzó la recuperación en su casa, acompañada por sus seres queridos.

La primera salida familiar tras ese período de reposo se convirtió en una señal positiva dentro de su proceso de recuperación, de acuerdo con los detalles que compartió su nieta en televisión.

Mientras tanto, Juana continúa al frente de La Noche de Mirtha durante la recuperación de la conductora, que está próxima a cumplir 100 años.