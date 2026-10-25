La picante frase de los hijos de Wanda Nara contra La China Suárez: "Las Tatianas..."

Sinceros, los hijos de Wanda Nara respondieron cuando le consultaron sobre "las Tatianas".

Durante una entrevista, los hijos de Wanda Nara respondieron de una manera fuerte cuando fueron consultados respecto a lo que opinan de las denominadas "Tatianas". Los chicos no dudaron en mostrar su incondicional apoyo hacia su madre y lanzaron un claro insulto dirigido a la China Suárez, la actual pareja de Mauro Icardi.

La nota se realizó en el marco del estreno de la película que protagoniza Wanda. Fue un influencer que encaró a los tres varones que tuvo la conductora de Master Chef Celebrity con Maxi López y les preguntó de una: "Qué opinan de las Tatianas" y sin demasiados preámbulos Constantino respodió: "Unas boludas, aguante Wanda".

La respuesta fue tan contundente que dejó en evidencia la postura de los varones que defienden a su madre ante la nueva novia de su ex Mauro Icardi, quien además es el papá de dos de las hermanos de los chicos que protagonizaron la entrevista.

La entrevista de los hijos de Wanda Nara se hizo viral La nota continuó y ninguno de los chicos evadió al cronista que luego subió el video a TikTok y se viralizó de inmediato. Luego, el influencer siguió hablando con los varones hijos de la actriz y conductora y hasta les regaló estampitas de sus propios padres. Las referencias a Maxi López, Mauro Icardi y las "Icardiadas" también estuvieron presente.

Mostraron el apoyo incondicional hacia su madre. En medio de las bromas, surgió la pregunta: "¿Qué preferís, a Wanda o la China?" y Valentino, el mayor de los hijos de Wanda Nara, se rió mientras los demás lo miraban y el notero insistía: "Es una pregunta, en serio… mamá, obvio, Wanda ¿Cómo es Wanda como madre?", siguió preguntando y Valentino López aseguró: "La número uno. Chad", y se siguieron su camino los tres hermanos que respaldaron a su madre sin problemas y seguros de sus dichos. Todas las respuestas de los chicos no pasaron desapercibidas por los seguidores de la red social TikTok que agradecieron la sinceridad de los tres y el buen humor que mostraron durante la picante entrevista. Mirá la nota completa:

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