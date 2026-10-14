La picante confesión de Wanda Nara: "Me gustan los piratongos"

Wanda Nara tuvo una picante conversación con Edith Hermida para que le confiese los motivos por las cuales la criticó con anterioridad en Masterchef Celebrity . Luego, la charla derivo en Maxi López y Mauro Icardi, los dos exesposos de la conductora.

“A mí no me gustaba que le pongas la camiseta de Mauro Icardi a los nenes que tuviste con Maxi López” , le reveló Edith Hermida a Wanda Nara. La conductora del certamen culinario de Telefe no tuvo problema al hablar del tema, explicando que “no era ella la que hacía eso”.

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“¿Qué querés que haga? Los chicos deciden también. Si yo te contara todo lo que me hizo Maxi, me dirías que los nenes se tendrían que haber tatuado la camiseta”, le aseguró Wanda Nara a Edith Hermida.

La charla entre Edith Hermida y Wanda Nara terminó con críticas a Maxi López . “Y bueno, Maxi es medio piratongo. ¿Vos no te diste cuenta?”, le consultó la participante a la conductora de Masterchef Celebrity.

“Sí, me di cuenta, por eso lo dejé. Me di cuenta tarde, vos que sos periodista me tendrías que haber llamado así lo dejaba antes”, disparó Wanda Nara para sumar picante a la charla.

Wanda Nara y Edith Hermida.

Edith Hermida retrucó y le dijo que elaboró un perfil sencillo de los hombres que, según ella, le atraen a Wanda Nara. “A vos te gustan los piratongos”, disparó la participante.

“Y sí. Los aburridos no me gustan. ¿A vos te gustan los aburridos? Me gustan los piratongos, pero no me gusta que me pirateen. ¿Porque después sabés qué pasa? Me convierto yo en la pirata y después me critican ustedes”, sentenció Wanda Nara.