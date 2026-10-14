miércoles 14 de octubre de 2026
Escribinos
14 de octubre de 2026
¡Ups!

La picante confesión de Wanda Nara: "Me gustan los piratongos"

Wanda Nara y Edith Hermida tuvieron una picante charla en MasterChef Celebrity y aparecieron los nombres de Maxi López y Mauro Icardi.

Wanda Nara, picante.&nbsp;

Wanda Nara, picante. 

“A mí no me gustaba que le pongas la camiseta de Mauro Icardi a los nenes que tuviste con Maxi López”, le reveló Edith Hermida a Wanda Nara. La conductora del certamen culinario de Telefe no tuvo problema al hablar del tema, explicando que “no era ella la que hacía eso”.

Lee además
Wanda Nara publicó una foto picante. 
A full.

Wanda publicó una foto al desnudo y estallaron las redes sociales
Vero Lozano al frente MasterChef Junior. 
Solo los chicos.

Cómo será la nueva edición de MasterChef Junior con Vero Lozano

“¿Qué querés que haga? Los chicos deciden también. Si yo te contara todo lo que me hizo Maxi, me dirías que los nenes se tendrían que haber tatuado la camiseta”, le aseguró Wanda Nara a Edith Hermida.

Wanda Nara contra Maxi López

La charla entre Edith Hermida y Wanda Nara terminó con críticas a Maxi López. “Y bueno, Maxi es medio piratongo. ¿Vos no te diste cuenta?”, le consultó la participante a la conductora de Masterchef Celebrity.

“Sí, me di cuenta, por eso lo dejé. Me di cuenta tarde, vos que sos periodista me tendrías que haber llamado así lo dejaba antes”, disparó Wanda Nara para sumar picante a la charla.

Wanda Nara y Edith Hermida.

Wanda Nara y Edith Hermida.

Edith Hermida retrucó y le dijo que elaboró un perfil sencillo de los hombres que, según ella, le atraen a Wanda Nara. “A vos te gustan los piratongos”, disparó la participante.

“Y sí. Los aburridos no me gustan. ¿A vos te gustan los aburridos? Me gustan los piratongos, pero no me gusta que me pirateen. ¿Porque después sabés qué pasa? Me convierto yo en la pirata y después me critican ustedes”, sentenció Wanda Nara.

Temas
Seguí leyendo

Wanda publicó una foto al desnudo y estallaron las redes sociales

Cómo será la nueva edición de MasterChef Junior con Vero Lozano

La angustia de Lizy en MasterChef: "Me incomoda el desperdicio de comida"

Cuál es el talento oculto de Francesca, la hija de Wanda y Mauro Icardi

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Cabaret en Lomas de Zamora. 
Recomendado.

Una versión vanguardista de "Cabaret" se estrena en Lomas

Por  Edgardo Solano

Las más leídas

Te Puede Interesar

En Temperley se apuesta al futuro de los chicos.
El futuro ya llegó.

Temperley: primer contrato a dos juveniles debutantes esta temporada