La angustia de Lizy Tagliani en MasterChef Celebrity: "Me incomoda el desperdicio de comida"

Lizy Tagliani atravesó un momento de angustia y un mal momento en Masterchef Celebrity Argentina por no saber manejarse con el ingrediente que le tocó en suerte. Además, se lamentó al notar que se desperdicia comida en el certamen de Telefe.

La artista de Adrogué primero se tomó con gracia la caída que sufrió en la visita al mercado que desencadenó en que tuviera que quedarse con un enorme ejemplar de corvina mora, un pescado que no supo cómo manipular.

Lizy Tagliani trató de cortar y limpiar el pescado durante muchos minutos e incluso llegó a darse por vencida y lo tiró a la bacha, pero Germán Martitegui acudió al rescate para que pudiera presentar un plato con él sí o sí, debido a que era obligatoria una proteína en una noche dedicada a la cocina de la Edad de Piedra.

Lizy Tagliani finalmente le llevó al jurado un guiso de corvina mora en vasija de cabutia ahumada, y las devoluciones más la historia de su abuela y su tía que la inspiraron a presentar este plato hicieron que se emocione hasta las lágrimas nuevamente.

“A mí me gusta la idea. Me da pena que ese pescadote quede desmenuzado en el zapallo. Esos pescados tan grande no se ven de manera frecuente”, le indicó Maru Botana a la participante de Masterchef Celebrity.

“El zapallo crudo no se puede servir, pero me alegra que hayas llegado a presentar un plato”, dijo categórico Germán Martitegui en su devolución para Lizy Tagliani.

“A mí me pasa siempre que cuando veo lo que sobra, y veo que hay desperdicio, me incomoda”, reveló Lizy Tagliani con la voz quebrada al ser indagada por Wanda Nara sobre sus complicaciones en la cocina.

La conductora la calmó y le indicó que todo lo que sobra en Masterchef Celebrity siempre se reutiliza, a lo que la participante aclaró que lo sabía, pero que igualmente reconoce que es un problema personal suyo a mejorar.