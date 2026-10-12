Paula Trapani, eliminada de Masterchef Celebrity: "Quiero un derecho a réplica"

Paula Trapani se convirtió en la segunda eliminada de la nueva temporada de Masterchef Celebrity Argentina por un error que se destacó por sobre los otros tres peores platos de la gala, realizados por Pablo Giralt, Hernán “Mala Fama” Coronel y Mike Amigorena.

La consigna del ciclo de Telefe que habían dado Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana fue hacer un plato libre combinando arroz y calamar.

Luego de la deliberación, dejaron pasar a la siguiente semana a Pablo Giralt y a Herrnán Coronel, y la definición final fue entre Mike Amigorena y Paula Trapani.

Mike Amigorena tuvo “buen sabor” en su plato, según indicó Germán Martitegui, chef que luego igual le aclaró que “eso era lo único que tenía su plato”.

“A mí parecer, el calamar está duro”, agregó Maru Botana en su devolución. Damián Betular expresó elogios para lo hecho por el actor, afirmando haber estado “fascinado” con lo que hizo.

El fallido plato de Paula Trapani en MasterChef Celebrity

Paula Trapani pasó al frente con su risotto rojo con calamares y su plato llamó la atención debido al corte que utilizó para el calamar. Germán Betular le dijo a la periodista que faltaba cocción tanto en el arroz como en el calamar. “Fue casi del mar a la mesa, por eso te lo hice probar”, agregó Germán Martitegui para la participante.

Maru Botana se encargó de revelar que la segunda eliminada del certamen era Paula Trapani, que expresó una profunda tristeza por haber tenido tan poco tiempo en la competencia.

“Sinceramente esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, es una competencia”, dijo tras conocer su destino.

Damián Betular la calmó a Paula Trapani diciéndole que “Masterchef es así” porque un día malo la puede dejar afuera, y le pidió que se quede con lo que aprendió en esta experiencia más allá de si el camino fue corto o largo. “Ojalá haya una revancha porque te queremos volver a ver”, le aseguró el pastelero.

Paula Trapani se llevó todo el cariño de sus compañeros antes de dejar su delantal sobre la mesada y despedirse en las puertas de las cocinas de Masterchef Celebrity.

“Quiero un derecho a réplica. Me gustaría volver porque el grupo es hermoso y amo este canal que fue mi casa durante tantos años”, declaró la exconductora de Telefe Noticias.