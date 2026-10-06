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6 de octubre de 2026
¿Qué onda?

La picante propuesta de Wanda Nara a Grego Rosello en MasterChef Celebrity

Wanda Nara se acercó a la estación de Grego Rosello y protagonizaron un coqueteo en medio de varias bromas picantes en MasterChef Celebrity.

Wanda Nara y Grego Rosello, en MasterChef Celebrity.&nbsp;

Wanda Nara y Grego Rosello, en MasterChef Celebrity. 

La buena onda entre Wanda Nara y Grego Rossello en Masterchef Celebrity es evidente, entre medio de bromas y comentarios picantes. En el certamen de Telefe la conductora se acercó a la estación del participante y tuvieron un divertido ida y vuelta.

“Estás muy linda, de verdad, es un chiste todo el juego, pero realmente...”, le dijo Grego Rosello a Wanda Nara. “Yo te iba a proponer una primera cita acá”, le dijo la conductora y llegó la respuesta: “Me encantaría, no juegues conmigo porque sabés que me encantaría”.

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Entonces Wanda Nara le respondió que acaba de decir que es todo una mentira, pero él comparte: “No, contale a la gente, me dejaste con flores abajo de tu casa, no me recibiste, me mandaste por servicio”.

Sin dudarlo, Wanda Nara aclaró: “Bueno Grego, ¿vos te pensás que yo soy tan facilita? Que por un ramito de flores y un perfume tamaño 50 ml, en dos splash me lo gasté”.

Wanda Nara y una polémica mayonesa

En ese momento, Wanda Nara le preguntó por la mayonesa que estaba cocinando, Grego Rosello le pidió que la pruebe y la conductora sorprendió al comentar: “No la voy a probar porque mirá si sale chape, con el olor que tiene esto, tiene un ajo impresionante… No sé, con esa camiseta”.

Sin perder tiempo, Grego Rosello indagó: “¿Por ahí sale chape hoy? Me puse perfume, ¿se huele?”. Entonces Wanda Nara se acercó a olerlo, pero bromeó: “Sí, qué suavecito, como de bebé”. A lo que el participante reaccionó: “No, ¿cómo de bebé? Es de la misma marca que el tuyo”.

Entonces, Grego Rosello le comentó que le queda poco tiempo para cocinar y va a perder, pero Wanda Nara sentenció picante: “Encima que te estoy ofreciendo una cita, me decís que me vaya”.

Y el participante aclaró: “Si me quedo afuera no te veo más, ese es mi pensamiento, yo tengo que seguir para seguir viéndote todos los días”. Sin embargo, la conductora de MasterChef Celebrity se fue afirmando: “Perdiste tu oportunidad”.

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