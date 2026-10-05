La picante pregunta de Wanda Nara a Luck Ra: "¿Te icardiaron?"

Wanda Nara se metió de lleno en la polémica por la separación de Luck Ra y La Joaqui en una picante charla que tuvo con el cantante cordobés en la Gala de Eliminación de MasterChef Celebrity, en la pantalla de Telefe.

Luck Ra y La Joaqui protagonizaron una escandalosa separación y luego la cantante comenzó un romance con Tiago PZK, un amigo de él. Ante esto, Wanda Nara aprovechó la oportunidad en la Gala de Eliminación de MasterChef Celebity y se acercó a hablar con el cantante y preguntarle por lo sucedido.

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“Si hay algo que a mí no me interesa es esta milanesa. ¿Te engañaron?”, le preguntó Wanda Nara. Luck Ra le dijo que no, entonces la conductora le repreguntó: “¿Engañaste?”. Como el cantante le dijo que no, siguió preguntando: “¿Se terminó el amor?”.

“No, de mi lado no y del de ella tampoco, pero a veces eso no es suficiente”, explicó Luck Ra y Wanda Nara compartió: “Yo siento, o sentí apenas se separaron, que iban a volver. Pero no, porque después pasó otra cosa”.

“Después de la nada yo fui como un monstruo, ¿no? Supuestamente”, dijo Luck Ra. Pero Wanda Nara lo interrumpió picante: “No, un monstruo no, un cornudo”.

Sin dudarlo, Luck Ra aclaró su postura sobre el tema: “Yo puedo dar fe de que ella siempre me respetó mucho y por eso siempre la voy a respetar”.

“¿Entonces eso es falso? ¿Te icardiaron?”, preguntó Wanda Nara y Luck Ra expresó: “Te lo voy a poner así, ponele que yo soy Wanda, mi ex vendría a ser Icardi, y mi examigo vendría a ser… creo que así sería la historia”.

Luck Ra contó su versión

En medio de las preguntas de Wanda Nara, Luck Ra confesó que se enteró de todo por las redes sociales. “Esa llamada de él nunca existió”, dijo el cantante cordobés.

Ante este comentario, Wanda Nara le preguntó si alguno de los dos puede venir de invitado al programa y el artista afirmó que puede venir quien quiera de invitado.

“Porque todos los que nombraste de mi historia, los invito cuando quieran, tienen las puertas abiertas del canal y de mi programa”, comentó Wanda Nara y el cordobés cerró el tema: “Cero rencor, por el momento estoy en busca de la felicidad”.