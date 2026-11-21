La ambientación en torno a la estética de Medio Oriente en las cocinas de Masterchef Celebrity pasaron desapercibidas para Grego Rosello y su mirada se la llevó Wanda Nara en un vestido de gala de estilo oriental con un impactante escote.

Grego Rosello comentó en el ciclo de Telefe lo mucho que estaba disfrutando lo que observaban sus ojos. "Está buenísimo lo que estoy viendo, realmente, muy bueno, me encanta, nivel de producción impresionante… no puedo expresarlo. Te queda bárbaro el dorado, los brillos Wanda, es impresionante”, lanzó el participante de la competencia de cocina.

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El jurado aprovechó el intercambio para pedirle a Wanda Nara que moviera sus caderas para realizar “el baile del vientre”. La conductora lo intentó y confesó que no podía moverse mucho como consecuencia de lo ajustado que estaba el vestido.

“Yo la veo a Wanda con ese vestido y me la imagino bailando como odalisca, yo en unos paños de seda, una cama inmensa. Basta, perdón, son fantasías mías”, admitió Grego Rosello en la entrevista posterior.

Luego de coquetear con Wanda Nara, Grego Rosello tuvo un flojo plato.

La bronca de Grego Rosello

Finalmente y luego de su coqueteo con Wanda Nara, Grego Rosello se fue muy enojado hacia su estación luego de ser notificado por el jurado y al enterarse que se había llevado un delantal gris.

De esta forma, el participante pasó a la noche de última chance para tratar de evitar ir directamente a la Gala de Eliminación de MasterChef Celebrity y tratar se seguir dentro del certamen de Telefe.