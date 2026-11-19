En Masterchef Celebrity , en Telefe , los participantes debieron cocinar el mismo plato en duplas y con un muro que los separaba. A Edith Hermida le tocó cocinar con Rocío Robles y debieron presentar un un crumble de manzana con crema y nueces caramelizadas.

Antes de que los chefs prueben sus platos, Edith Hermida le dijo que se llama “oídos de pastelera”, pero Rocío Robles la interrumpió para decir que al final lo cambiaron a “Adan y sorda, en vez de Adan y Eva”. Fue entonces, Wanda Nara que comentó que Edith Hermida estuvo muy sumisa durante la prueba de la noche y afirmó: “No era ella hoy”.

Rocío Robles se empezó a quejar de su compañera, contando que no quería pesar ningún producto, y Wanda Nara la interrumpió: “Les recuerdo que son un equipo esta noche”.

“Sin embargo llegamos a un buen puerto” dijo la novia de Adrián Suar y Germán Martitegui se rió por el cambio de opinión de la participante: “Se dio vuelta en el aire”. El chef le pregunto cuál fue la mayor dificultad de la noche y Rocío Robles disparó que “el oído de Edith”.

Pero su compañera la aclaró: “Intenté hacer lo mejor, quizás ella objetaba demasiado las cosas que yo decía, hubiese preferido que fuera al revés, yo no tengo ningún problema en acatar órdenes, aunque parezca tan cocorita”. Mientras Damián Betular probaba el plato de Edith Hermida sentenció: “Ya está, dame el delantal gris, ¿qué queres que te diga?”.

Edith Hermida y Rocío Robles, en dupla.

Entre risas, Rocío Robles comentó: “Justo las dos peores no podíamos cocinar juntas”. A lo que Germán Martitegui aclaró que son las dos más problemáticas, “no sé si las peores”.

“Es difícil crear sociedades, claramente no están para ser socias… La Negra utilizó su beneficio y me parece que funcionó bien, logró lo que quería”, lanzo Edith Hermida.

“Primero me tengo que vengar de Edith lamentablemente, ni olvido ni perdón”, sentenció Rocío Robles. Luego ambas de llevaron el delantal gris y serán parte de la Noche de Última Chance.