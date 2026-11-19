Rodrigo de la Serna está atravesando un conflicto judicial con Ludmila Romero , su pareja entre 2015 y 2021 y mamá de sus dos hijos menores. Tras la separación ella se instaló en Rosario con los chicos y él siguió viviendo en Buenos Aires.

“Desde 2021, están en guerra total. Ellos dos no se hablan”, afirmó Pepe Ochoa en LAM , en América TV . “Al principio, hubo problemas con la cuota alimentaria por cuánta plata pasaba”, agregó el panelista.

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“Del 2021 al 2023 tuvieron 15 acuerdos judiciales y me dicen que Rodrigo incumplía todos porque él viajaba, laburaba”, agregó sobre el escandaloso conflicto de Rodrigo de la Serna y su ex.

Pepe Ochoa también mencionó una disputa por un departamento que tenían en común en Rosario. “Dividen el departamento. Ella compra un terreno, edifica su casa y al día de hoy, Rodrigo no le dio un peso”, aseguró sobre este escándalo.

“Él la llevó a un juicio, donde exigía que sus hijos estén 10 días en Buenos Aires y 20, en Rosario”, contó. Sobre el estado del conflicto, añadió: “Ella no tiene plata para llegar a un acuerdo legal y él no cede”.

Rodrigo de la Serna con su ex.

La reacción de Rodrigo de la Serna

Rodrigo de la Serna fue abordado por una cronista de LAM por el estreno de la serie Gordon, en Netflix, y también le consultó sobre su actual situación personal.

“Si es algo personal, no lo voy a ventilar”, dijo el actor, visiblemente molesto. Sin disimular su incomodidad, luego se despidió con un beso y con un “viva la patria”.