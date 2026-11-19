En tiempos donde los discursos de odio ganan terreno y la violencia contra las personas LGBTIQ+ sigue provocando víctimas, las calles de Lomas de Zamora volverán a llenarse de color, celebración y reivindicación. La ciudad tendrá su 8° Marcha del Orgullo para alzar la voz en defensa de los derechos conquistados y luchar por una sociedad más igualitaria .

"Frente al odio y la violencia, más orgullo y resistencia" es la consigna de la movilización que se desarrollará este sábado en el centro lomense. A las 18.30 comenzará la concentración sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen y Oliden para luego marchar hasta la Plaza Grigera , donde habrá música y shows en vivo.

"Nuevamente salimos a revolucionar las calles para pedir una Reparación Histórica Trans en la Provincia de Buenos Aires , una Ley Integral Trans a nivel nacional y también vamos por una nueva ley antidiscriminatoria porque los crímenes de odio , las violencias institucionales y las violencias de género que padece la comunidad se tienen que terminar de una vez por todas, no puede ser que volvamos a sufrir lo que hemos vivido en los 80 y los 90", remarcó la subsecretaria de Diversidad Sexual del Municipio, Silvana Sosa .

La marcha contará con el acompañamiento de 27 organizaciones sociales y políticas como la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros (Attta), Somos, Lomas Gay y el PJ de Lomas de Zamora .

Otra de las consignas de la jornada será la ampliación del cupo laboral travesti-trans, una ley que establece que al menos el 1% de los cargos y puestos del Estado deben ser ocupados por personas que forman parte del colectivo. "Luchamos mucho como nos pidió la compañera Diana Sacayán para lograr esta conquista y hoy hay algunos municipios donde siguen los despidos de trabajadoras de nuestra comunidad", señaló Sosa.

La marcha contará con el acompañamiento de 27 organizaciones.

Este miércoles hubo una histórica sentencia en nuestro país. El Tribunal en lo Criminal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos por el triple lesbicidio en Barracas, aplicando por primera vez el agravante de "odio hacia la orientación sexual de las víctimas". Es la primera condena por lesbicidio en Argentina.

"Lograr Justicia por el triple lesbicidio de Barracas y que Barrientos tenga perpetua es muy importante para seguir luchando y poniendo en agenda la violencia y discriminación que viene atravesando tanto la comunidad lésbica como los gays y las personas trans. Necesitamos políticas públicas y que podamos tener toma de decisiones, por eso en 2027 vamos a impulsar que haya diputadas trans y compañeras que sean concejalas, subsecretarias y directoras", destacó Silvana.

La marcha del sábado volverá a ser una expresión colectiva de lucha, memoria y esperanza en la que cada bandera, cada voz y cada paso en las calles de Lomas reafirmarán que los derechos conquistados no se negocian y que aún queda mucho por lograr.

Un nuevo consultorio de salud para la comunidad LGBT de Lomas

Para garantizar una atención de salud digna, respetuosa y de calidad a la comunidad LGBTIQ+ de Lomas, este año en la UPA de Fiorito se inauguró un nuevo consultorio con diferentes servicios gratuitos.

El Municipio de Lomas junto al Gobierno de la Provincia concretaron el proyecto dentro del hospital ubicado sobre la Avenida Presidente Perón 4813, donde armaron un consultorio que ofrece atención en ginecología, proctología, infectología, vacunación y asistencia social.

"Es un logro importantísimo. No queremos lugares de privilegio, pero hoy es muy necesario tener estos espacios para que las compañeras puedan ser asistidas, accedan a la salud pública y no tengan que terminar en la desidia", indicó Sosa.

El consultorio inclusivo de la UPA lleva el nombre de Leonor Verónica Acuña, también conocida como "La Rucu", una mujer trans de Fiorito y reconocida militante que murió por falta de políticas públicas de salud.