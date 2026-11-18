Con 130 personas se festejó el Día de la Tradición en la Sociedad de Fomento Lomas Este.

La peña de la tradición que se desarrolló en la Sociedad de Fomento Lomas Este recibió a exactamente 130 personas que festejaron en comunidad una fecha tan importante y además ayudaron al espacio ya que con lo recaudado quieren mejorar las instalaciones.

Gracias a los profesores de ballet folklórico para adolescentes y adultos, Julieta Pereyra y Charlie Lombardi, se llevó adelante la peña en Miguel Cané 967, Lomas Este, para festejar el Día de la Tradición donde no faltó nada: brindaron un evento lleno de danzas, cantantes, buffet con comida económica y sobre todo unión entre vecinos y las familias del barrio.

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Fueron los bailarines quienes llevaron la propuesta al lugar y los recibieron con los brazos abiertos, según detallaron. "Desde la pandemia no hacían este tipo de evento y enseguida entendimos que el lugar necesita mucho amor y trabajo. Por eso, les propusimos hacer este festejo en un día tan especial como es nuestra tradición", comentó Pereyra.

Además del evento, la pareja de ballet se comprometió con la sociedad de fomento para ayudar a la puesta en valor del espacio que fue fundado en mayo de 1948 y desde ese entonces ha sido un lugar de pertenencia para los que viven cerca y para los vecinos de todo Lomas de Zamora .

"Con los ballets estamos yendo a cortar el pasto, a arreglar los baños, a limpiar el lugar porque estaba prácticamente en el abandono", destacó Pereyra. Por eso, Tanto Juli como Charlie se encargaron de la comida, de los bailes, de la conducción y de los acústicos durante la peña que fue un verdadero éxito por la cantidad de personas que reunió el último domingo.

"Fue un momento inolvidable tanto para los chicos y los adultos, un montón de gente que encima se quedaron desde principio a fin y bailaron todos desde familia, amigos y vecinos", resaltaron y anticiparon que ya están preparando un próximo evento para diciembre con el objetivo de seguir juntando fondos.

La idea que están armando para el mes próximo es una fusión de bingo, peña y karaoke. Aún no hay fecha, pero recomendaron consultar las redes para enterarse de todos los detalles. Facebook/Sociedad de Fomento Lomas de Zamora Este o en Instagram: @socfomlomaseste

Las fotos de la peña

Una jornada a puro baile.

Con la participación de un ballet invitado.