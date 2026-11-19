Mariana Fabbiani está atravesando un duro momento familiar luego de que se conociera la internación de su esposo, Mariano Chihade. El productor permanece en el Instituto Fleni, donde deberá someterse a una intervención quirúrgica, y la institución difundido un parte médico.
Según el parte médico, Mariano Chihade ingresó a la sede de Belgrano para realizarse una serie de estudios programados luego de que se detectara una imagen nodular en una resonancia magnética de cerebro.
"Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes", explicaron desde la institución.
El posteo de Mariana Fabbiani.
El mensaje de Mariana Fabbiani
Mariana Fabbiani se expresó rompió el silencio a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje en Instagram en medio de la internación de su esposo.
"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", comenzó escribiendo la periodista, dejando en evidencia la importancia del acompañamiento de sus seguidores, amigos y allegados”, manifestó la conductora.
El segmento parte más emotivo de su publicación llegó cuando Mariana Fabbiani hizo un especial pedido por su marido y transmitió un mensaje de esperanza. "Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará", expresó junto a los emojis de unas manos en oración y un corazón rojo.
En otra historia de Instagram, Fabbiani publicó una imagen de una estampita de Nuestra Señora que Desata los Nudos, una advocación de la Virgen María a la que muchos fieles recurren en momentos de dificultad.