Preocupación por la salud de un ícono de "Titanes en el ring" y vecino de Lomas

La salud de Jorge Bocacci , histórico conductor nacido en Lomas de Zamora y una de las voces más recordadas de "Titanes en el Ring" , generó preocupación en los últimos días. El locutor, de 81 años, fue internado en el Hospital de Mar de Ajó, donde los médicos detectaron un tumor cerebral ubicado en el lóbulo frontal izquierdo.

La información sobre su estado de salid fue dada por el periodista Pablo Montagna, durante la internación, Bocacci fue sometido a dos tomografías que permitieron detectar el tumor y, a partir de ese diagnóstico, los médicos evaluaron las alternativas para continuar con su tratamiento.

Educación. Más de 7.500 alumnos de Lomas salieron a descubrir la historia y la identidad local

Según explicó Graciela Di Biase , expareja de Bocacci y madre de su hijo, el equipo médico advirtió a la familia sobre los riesgos de una eventual intervención quirúrgica y no pudo garantizar una recuperación favorable, tampoco le dieron certezas sobre los resultados que podría tener un tratamiento de quimioterapia.

La familia decidió no avanzar con un a operación y priorizar el bienestar del comunicador.

Ante ese escenario, la familia decidió no avanzar con un a operación y priorizar el bienestar del comunicador, "tratamos de priorizar fundamentalmente la salud de él, la tranquilidad", expresó Di Biase en diálogo con Teleshow.

Actualmente, Bocacci recibe medicación con corticoides para reducir la inflamación cerebral y analgésicos para aliviar las molestias. "Lo único que podemos hacer es paliarle los síntomas, darle medicación como para que él no la pase mal", explicó su expareja.

"Lo único que podemos hacer es paliarle los síntomas", explicó su expareja.

Una voz ligada a "Titanes en el Ring"

Bocacci nació el 2 de julio de 1945 en Lomas de Zamora y construyó una extensa trayectoria en los medios de comunicación argentinos. Su nombre quedó especialmente ligado a "Titanes en el ring", el emblemático ciclo creado Martín Karadagián.

Fue el propio Karadagián quien lo convocó para desempeñarse como maestro de ceremonias, su función era presentar a los luchadores antes de cada enfrentamiento, tarea que realizó entre 1978 y 1991, años más tarde, volvió a formar parte del programa en 1997 y 2000. Con su voz y su particular estilo, Bocacci, quedó asociado a uno de los programas más populares de la televisión argentina, que combinó lucha libre, personajes y espectáculo.

Sin embargo, su recorrido profesional comenzó antes, se recibió de licenciado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata y dio sus primeros pasos profesionales en la agencia de noticias Saporiti, donde trabajó en la redacción de cables y realizó coberturas vinculadas con la actualidad política y deportiva.

Posteriormente se formó como locutor y desarrolló una extensa carrera en diferentes emisoras de radio, entre los más destacados se encuentra “Bocacci, a tango limpio” por el que recibió el premio Martín Fierro, además, pasó por Radio del Plata, Radio 10, Radio Mitre y Radio Cooperativa.