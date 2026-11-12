Es de Temperley, llegó hasta las etapas finales del reality Popstars y ahora lanza su carrera artística

Con un gran talento, Hannah Moheda de Temperley se destacó en el reality Popstars , fue una de la voces más elogiadas del programa, pero aunque no llegó a integrar la banda de chicas contó a La Unión que la experiencia la llevó a afianzarse como artista y lanzar su carrera solista.

Sobre la experiencia en el programa que salió por Telefe detalló: "Todo fue soñado. Desde la primera vez que audicioné con un videito cantando Falsas Esperanzas de Christina Aguilera , hasta que no seguí en competencia retirándome con Hay que venir al sur de Raffaella Carrá , no dejé de soñar con poder quedar en la banda".

Hannah avanzó muchísimo en el programa y fue una de las que más se destacó en el ciclo, no sólo por su vos, también por la personalidad y su amor hacia su familia de la que siempre habló ya que su papá fue el encargado de confeccionarle la ropa para que se luzca en el reality.

"Ésta experiencia me enseñó a validar lo que amo hacer que es estar arriba del escenario brindado show a la gente. También, me enseñó a confiar en mis cualidades artísticas a la hora de cantar. Aprendí a soltarme y a resolver de forma rápida", detalló sobre lo que incorporó gracias al intenso entrenamiento que recibió durante la competencia.

La carrera solista de la cantante de Temperley

Para la artista de Temperley salir en un programa tan exitoso y de alcance nacional le dio la confianza necesaria para encarar su carrera como solista: "Estoy trabajando duro para mi lanzamiento, tengo canciones en el tintero y estoy produciendo otras que las estoy tratando de pulir lo más posible para que a la gente le guste", afirmó convencida que tiene todo para convertirse en una gran artista.

En cuanto al género musical, destacó que le encanta el pop: "Me crie escuchando Madonna, Abba, Michael Jackson, Janet Jackson, Tina Turner. Así que me gusta experimentar fusionar el pop con otro géneros como el rock, funk y más. Quiero abordar ideas innovadoras y que a la gente le encante".

Sobre las novedades, también adelantó que trabaja intensamente con la creación de música y videoclips. "Estoy negociando shows. Sueño con llenar estadios, hacer featuring con artistas que siempre admiré y poder vivir profesionalmente de la música. Quiero que mi música suene en la gente y me reconozcan por eso", recalcó la artista que comenzó su carrera cantando en la calle.

Su pasión por estar en el escenario

Sobre su actitud al pararse en un escenario relató que le encanta "meterse en personaje" y transmitir el mensaje de la canción que esté cantando. "Lo que más me gusta es sentir la energía que uno recibe del espectador y lo que uno entrega, hay algo que no se puede explicar y es esa adrenalina mezclada con nerviosismo previo a salir a dar un show, que es mágico, eso es invaluable", puntualizó.

Sobre su paso por Popstars afirmó que fue una plataforma increíble porque pudo meterse en "muchas casas" y además fue un gran trampolín para las redes. "La verdad es increíble que caminando por la calle la gente pregunte si soy Hannah de Popstars porque uno no dimensiona el impacto de lo que hice en el programa, cuando la única intención que tuve fue ir a dar lo mejor de mi", dijo.

Sobre lo que se viene confirmó que este viernes va a estar participando del Gran Día de McDonald's en Argentina (la tradicional jornada solidaria donde el 100% de lo recaudado por la venta de la hamburguesa Big Mac se dona a causas benéficas) y Hannah estará presente en varios locales. "Empiezo en el MC Donald's de San Isidro, continúo por el Lanús, luego, Lavallol, Lomas y Banfield", invitó a quienes quieran acompañarla en una jornada tan especial.