Dos historiadores de la UBA llegan a Temperley para conectar la Vuelta de Obligado con el fútbol

Una charla en Temperley donde se va a hablar de la Vuelta de Obligada, una batalla con pasión futbolera.

Una propuesta dedicada a conocer un poco más de la historia argentina es lo que se va a brindar este sábado a las 17 en Casa Kilhawe en Temperley donde se presentarán dos historiadores de la UBA para dar una charla a la gorra sobre una de las batallas más reconocidas que es la Vuelta de Obligado.

El grupo de historiadores jóvenes de la UBA se llama "La pulpería de la historia" y llegan a Temperley para hablar de la historia, pero de una forma bien descontracturada. En esta oportunidad van a referirse a la "Vuelta de Obligado, 1845: la batalla, el mito y la historia".

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El licenciado Dante Barbato y el profesor Alejandro Pautasso son quienes van a estar al frente de la charla a la gorra que contará con un buffet popular para que los que asistan además de escuchar la historia, puedan comer algo rico.

La agrupación de la UBA que recorren distintos espacios para llevar la historia cuenta con un detalle que marca su forma de contar lo sucedido en el siglo XIX. En esta oportunidad, quienes se sumen a la charla que se brindará en Coronel Suárez 326, Temperley van a encontrarse con los detalles de la batalla de la Vuelta de Obligado, pero bajo una visión distinta.

Dicha charla, se presentará bajo estas preguntas que serán disparador de una charla que será más que entretenida: ¿Qué se defendía en la batalla de la Vuelta de Obligado? ¿Fue la primera hazaña bilardista de la historia argentina?

Justamente, la alusión a la gran pasión de los argentinos como es el fútbol estará presente haciendo referencia a la Selección Argentina de Carlos Salvador Bilardo en el Mundial de Italia '90.

La Vuelta de Obligado es una de las batallas con más mitos y leyendas de la historia argentina y los expertos van a explicar y hasta comparar ese momento con lo sucedido la "batalla del fútbol". Bilardo y Rosas serán el foco principal del cuento que parece tener similitudes, según los historiadores.

Fútbol, historia y buffet popular

Para participar de esta charla alejada del mito sobre que la historia es aburrida, pueden anotarse con antelación porque los cupos son limitados. No solamente se va a conocer lo sucedido, también se podrá reflexionar sobre lo sucedido el 20 de noviembre de 1845 y por qué se sigue recordando una batalla que fue derrotada.

Otra de las preguntas será ¿Qué intereses y qué identidades estaban en disputa? Por eso, esas y otras preguntas son las que estarán presentes junto a las respuestas que brindarán los expertos en la historia.

Para reservar un lugar hay que enviar un mensaje de WhatsApp al: 1154777319