Temperley celebró sus 114 años con un multitudinario asado popular y fines solidarios

El Club Atlético Temperley sopló las 114 velitas y lo festejó fiel a su identidad: en familia, con un gran asado popular y las emociones a flor de piel. El evento no solo sirvió para repasar la rica historia de la institución, sino también para sellar un fuerte compromiso colectivo de cara al futuro institucional y deportivo.

El momento cumbre de la jornada se vivió alrededor de la torta de aniversario. Junto a los miembros de la Comisión Directiva, se sumaron al corte directores técnicos y futbolistas que marcan el presente y el pasado glorioso del club. Entre los aplausos de los socios, se destacó la presencia de referentes del plantel profesional actual como Gabriel Hauche, Ezequiel Mastrolia y Oswaldo Pacheco, acompañados por el actual director técnico, Nicolás Domingo . La ovación de la tarde se la llevó Ricardo Rezza, el histórico entrenador que comandó el inolvidable ascenso del Gasolero en el año 2014.

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La celebración también se vistió de gala para recibir al boxeador del club, Matías "Peke" Medina, quien asistió con los brazos en alto tras haber ganado la noche anterior su pelea por nocaut en el primer asalto, sumando una alegría más al fin de semana Celeste. Todas las actividades y disciplinas de la institución dijeron presente, demostrando el motor social que representa Temperley para la región.

Obras y un mensaje de unidad

Más allá de los festejos, el evento tuvo un fuerte sentido solidario. Según se informó, todo lo recaudado será destinado íntegramente a la renovación y mejora del piso de parqué del gimnasio de básquetbol "Palo Metz", una obra clave para el desarrollo de los deportistas de la institución.

Al momento de tomar la palabra, el presidente del club, Alberto Lecchi, conmovió a los presentes con un discurso enfocado en la identidad y el esfuerzo mancomunado. “Solo unidos podemos hacer grande a nuestro club”, enfatizó la máxima autoridad de la entidad de Turdera.

Pensando en el plano futbolístico y con la mente puesta en el torneo reducido, el mandatario le transmitió un mensaje de aliento absoluto a los hinchas y al plantel: “Confiamos en este plantel y vamos por la gloria”, disparó, despertando el grito unánime de los hinchas.

Cierre a puro ritmo en Temperley

El tramo final de la jornada estuvo dedicado al entretenimiento familiar. Hubo sorteos entre los asociados y un festival musical que hizo bailar a grandes y chicos. El ritmo tropical estuvo a cargo de La Budge Band, mientras que el cierre rockero lo aportó la potencia de El Sami, coronando una tarde perfecta donde el sentido de pertenencia volvió a ser el principal protagonista.