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El show de Soledad Pastorutti antes la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

Soledad Pastorutti sorprendió a todos con sus canciones y junto a su banda en la previa de la misa que brindará el papa León XIV ante una multitud.

Soledad Pastorutti, en la previa de la misa del papa León XIV.&nbsp;

Soledad Pastorutti, en la previa de la misa del papa León XIV. 

Con el mismo estilo de poncho utilizado en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, y acompañada por músicos, la cantante santafesina interpretó “La Viajera”, una pieza que remite al folklore y a los paisajes argentinos.

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Luego llegó “Oración del Remanso”, un clásico compuesto por el rosarino Jorge Fandermole con una letra que habla del trabajo, la humildad y la esperanza.

Soledad Pastorutti invitó a su hermana

Uno de los momentos más emotivos llegaron cuando su hermana Natalia Pastorutti subió al escenario. Juntas cantaron “Alma Misionera”, una canción vinculada a la tradición católica que fue acompañada por los presentes.

Luego del tema interpretado junto a su hermana, Soledad Pastorutti pidió permiso para cantar una canción más. Fue entonces cuando eligió “Aleluya”, una pieza que sumó un clima de recogimiento a la mañana.

La versión de la cantante se integró al repertorio pensado para la ocasión, que incluyó obras con referencias directas a la fe y otras asociadas con la cultura popular argentina.

Pero su presentación no quedó ahí y luego fue el turno de “Entre a mi pago sin golpear” y “A Don Ata”, dos de los temas más clásicos de su repertorio.

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