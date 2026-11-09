El show de Soledad Pastorutti antes la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

Soledad Pastorutti, en la previa de la misa del papa León XIV.

Soledad Pastorutti sorprendió a todos con su presencia en el escenario montado en el Monumento de los Españoles para brindar un show con varios clásicos de la música popular. También sumó su hermana Natalia Pastorutti como invitada especial en una canción.

Con el mismo estilo de poncho utilizado en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina , y acompañada por músicos, la cantante santafesina interpretó “La Viajera”, una pieza que remite al folklore y a los paisajes argentinos.

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Luego llegó “Oración del Remanso”, un clásico compuesto por el rosarino Jorge Fandermole con una letra que habla del trabajo, la humildad y la esperanza.

Uno de los momentos más emotivos llegaron cuando su hermana Natalia Pastorutti subió al escenario. Juntas cantaron “Alma Misionera”, una canción vinculada a la tradición católica que fue acompañada por los presentes.

Luego del tema interpretado junto a su hermana, Soledad Pastorutti pidió permiso para cantar una canción más. Fue entonces cuando eligió “Aleluya”, una pieza que sumó un clima de recogimiento a la mañana.

La versión de la cantante se integró al repertorio pensado para la ocasión, que incluyó obras con referencias directas a la fe y otras asociadas con la cultura popular argentina.

Pero su presentación no quedó ahí y luego fue el turno de “Entre a mi pago sin golpear” y “A Don Ata”, dos de los temas más clásicos de su repertorio.