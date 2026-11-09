La abrumadora paternidad histórica de Lanús sobre River en duelos de eliminación directa

Luego de la finalización de la fase regular del Torneo Clausura , se conocieron los duelos de octavos de final. De esta manera, la Liga Profesional pone frente a frente a dos viejos conocidos en este tipo de instancias, ya que se enfrentarán River y Lanús en el Monumental.

El Millonario, bajo la dirección técnica de Leonardo Ponzio, albergará el encuentro único en Nuñez gracias a su mejor posición en la fase regular. Sin embargo, detrás de las luces del favoritismo tradicional se esconde un "fantasma" estadístico: el arrollador dominio que Lanús mantiene sobre River cuando se trata de partidos de "matar o morir".

De las seis veces que se han cruzado en series eliminatorias directas a lo largo de la historia, Lanús avanzó o se coronó en cinco oportunidades, dejando a River con una única victoria que hoy en día parece prehistórica.

Aunque el historial general por torneos locales muestra una clara supremacía del club de Núñez, los "mano a mano" cuentan un cuento totalmente opuesto. La única alegría millonaria en este tipo de formatos ocurrió hace 94 años, en la Copa Competencia 1932, cuando River ganó por 4-3 en semifinales. Apenas un año después, en la Copa Béccar Varela 1933, el conjunto del Sur dio el primer golpe de lo que se transformaría en una costumbre al imponerse por 1-0.

El verdadero quiebre moderno comenzó en la era de las copas internacionales. En la Copa Sudamericana 2009, Lanús barrió la serie de primera fase ganando tanto en el Monumental (2-1) como en su propia casa (1-0). El libreto se repitió en la Sudamericana 2013, donde tras una igualdad sin goles en la ida, el Granate pisó fuerte en Núñez con un categórico 3-1 para meterse en semifinales.

Lanús buscará estirar su paternidad sobre River en duelos mano a mano.

Los duelos del 2017 que marcaron a fuego el cruce

Para las generaciones actuales, la herida de River con Lanús es sinónimo de 2017, el año donde el equipo que conducía Jorge Almirón destrozó las ilusiones millonarias por partida doble. En febrero de ese año, en el Estadio Único de La Plata, el Granate no tuvo piedad en la final de la Supercopa Argentina y goleó 3-0 para dar la vuelta olímpica ante los ojos de Marcelo Gallardo.

Meses más tarde, en noviembre, se escribiría una de las páginas más dramáticas de la Copa Libertadores. River había ganado 1-0 la ida y se imponía 2-0 en La Fortaleza en la revancha. Con el global 3-0 a favor y la final continental al alcance de la mano, la mística granate emergió: liderados por un José Sand intratable y envueltos en polémicas con el estreno del VAR, Lanús anotó cuatro goles en 22 minutos para concretar un inolvidable 4-2 (4-3 global) que dejó en shock al fútbol sudamericano.

El choque más importante fue el de la Copa Libertadores 2017.

El presente desafía al mito

A pesar de que el peso del pasado en los mano a mano es abrumadoramente favorable a Lanús, el presente futbolístico le da a River argumentos para soñar con romper la racha. El Granate arrastra una sequía notable ante el Millonario: no le gana un partido oficial desde febrero de 2018 (1-0 por torneo local). En el intervalo de los últimos ocho años, se midieron en ocho ocasiones con seis victorias de River y dos empates. Además, Lanús no festeja en el Monumental desde aquella noche de Sudamericana en 2013.

La mesa está servida para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Será a partido único, con prórroga de 30 minutos y penales en caso de empate. El equipo de Mauricio Pellegrino buscará apelar a sus libros de historia y ratificar que, cuando la eliminación directa está en juego, Lanús tiene la llave del éxito frente a River.