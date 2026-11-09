Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil y el romance que nació en un video

Emanuel Ortega, ya separado de Julieta Prandi en medio de un escándanlo, conoció a Ana Paula Dutil cuando ambos se estaban destacando en sus carreras profesionales y romance fue instantáneo. El cantante y la modelo estuvieron juntos hasta 2018 y tuvieron dos hijos en común.

El flechazo ocurrió a mediados de los ‘90 durante el rodaje del recordado video del cantante de la canción "A escondidas", que fue un hit del cantante.

De mal en peor. El fuerte mensaje de Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi que sorprendió a todos

Se descubrió. El detalle del encuentro entre Josefina Lynch y Emanuel Ortega en el estudio de grabación

Ana Paula Dutil admitiría tiempo después que sufrió un amor a primera vista rotundo al verlo en el set de filmación. El acercamiento creció inicialmente bajo una excusa laboral, propiciando charlas telefónicas intensas que pronto mutaron en un primer viaje juntos que consolidaría la complicidad.

La video que unió los destinos de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil fue filmada para la balada romántica "A escondidas", una canción que se convirtió rápidamente en un hit absoluto tras su lanzamiento en 1999.

La modelo recordó el inicio del romance con Emanuel Ortega

Ana Paula Dutil, en una entrevista en el canal de streaming Blender, rememoró el comienzo del romance con Emanuel Ortega hace más de 30 años.

"Yo ya estaba separada, pero estaba en pareja. Quedo elegida para el video de una canción; 'A Escondidas' se llamaba. Lo conocí ahí. Me estaba maquillando y él aparece. No lo conocía, cuando lo vi me enamoré. Lo digo siempre, y se lo dije a alguien que estaba filmando en ese momento, haciendo backstage. Amor a primera vista", confesó la modelo con una sonrisa.

La modelo también contó quien tomó la iniciativa: "Yo di el primer paso para que nos veamos. Pedí el teléfono con una excusa y yo fui. Lo llamé porque había una promoción de ese video, entonces le dije a su mánager ‘¿Me pasas el teléfono? Le quiero preguntar qué le gustaría que yo diga’. Mentira, quería hablar. Empezamos a hablar, nos vimos, hicimos un viaje juntos…", relató de forma divertida sobre los audaces inicios de una complicidad que terminaría marcando sus vidas.

La consagración del amor de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil dio lugar al nacimiento de sus dos hijos en común, Bautista e India, quienes se sumaron a Teo y Noé, los hijos mayores de la modelo de su matrimonio anterior.