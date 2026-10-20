El detalle del encuentro entre Josefina Lynch y Emanuel Ortega en el estudio de grabación

Josefina Lynch salió a aclarar las versiones que la señalaron como una tercera en discordia en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega . La cantante contó cómo comenzó su contacto con el músico, explicó por qué visitó su estudio de grabación durante varios días y fue contundente sobre el vínculo entre ambos: "No me quiso seducir".

Las versiones habían tomado fuerza luego de que Karina Iavícoli hablara en LAM (América TV) sobre supuestos intercambios de mensajes de tono subido entre Josefina Lynch y Emanuel Ortega , que Julieta habría descubierto antes de enfrentar al músico.

Ante las especulaciones, Josefina Lynch decidió dar su versión en el mismo ciclo televisivo y explicar cómo se produjo el acercamiento con el artista.

La cantante contó que llegó a Emanuel Ortega por intermedio de Ana Paula Dutil, expareja del músico, quien le había mencionado la posibilidad de ayudarla con su carrera artística.

"No lo conocía. Me puse en contacto a través de Ana", relató Josefina Lynch. Según explicó, había comenzado a publicar videos en los que cantaba y recibió la sugerencia de comunicarse con Ortega. "Mi exmarido es Emanuel, algún día quizás te puede dar una mano", recordó que le había dicho Dutil.

Josefina Lynch también contó que, antes de escribirle al músico, se comunicó nuevamente con Ana para consultarle si tenía algún inconveniente con ese acercamiento. "Hace diez días le escribí a Ana y le pregunté si había algún problema con que yo me comunicara con él", explicó.

Después de ese intercambio, Josefina Lynch se contactó directamente con Emanuel Ortega para mostrarle una canción y coordinar una visita al estudio de grabación. "Le hablé: 'Hola, Emanuel, ¿cómo estás?'. Le dije: 'Está esta canción'. Me respondió: 'Jose, qué bueno, dale'", contó sobre los primeros mensajes.

Según su relato, hablaron un lunes y el músico le propuso encontrarse ese mismo día o el viernes. Finalmente, se concretó la visita al estudio, donde conversaron sobre sus intereses y su proyecto musical.

La aclaración de Josefina Lynch sobre su vínculo con el músico

Frente a las versiones que la relacionaron con la crisis de la pareja, Josefina Lynch insistió en que el acercamiento con Ortega tuvo una finalidad artística. "Fue un vínculo profesional. Es una persona amorosa, respetuosa, talentosa", sostuvo.

También explicó que la coincidencia entre sus visitas al estudio y la difusión de los rumores contribuyó a que su presencia quedara bajo sospecha. "Fue un mal timing que yo haya ido viernes, sábado y domingo, y el lunes explota todo", señaló.

Durante la entrevista, Fede Flowers le preguntó si el músico había intentado seducirla. La respuesta de Josefina fue directa: "Quiero dejar en claro que no me quiso seducir. Se lo merece".

La cantante también se refirió a una fotografía que publicó y después eliminó de Instagram, una imagen que despertó comentarios en medio de la polémica. "Me pareció lindo el estudio, por eso saqué una foto, no es que le saqué una foto a él", aclaró.

Qué dijo sobre el comunicado y Julieta Prandi

Josefina Lynch también explicó que, antes de publicar un comunicado para desmentir las versiones que circulaban, habló con Emanuel Ortega para consultarle si estaba de acuerdo con que lo difundiera. "Antes de subirlo le pregunté si le parecía bien y me dijo que sí", aseguró.

Por último, se refirió a la posibilidad de hablar directamente con Julieta Prandi y explicó por qué no sintió la necesidad de hacerlo. "No sentí la necesidad de hablar con Julieta porque sentía que se la involucró en algo que nada que ver", expresó.

De esta manera, Josefina Lynch dio su versión sobre el vínculo con Emanuel Ortega, negó que hubiera existido un intento de seducción y sostuvo que sus encuentros estuvieron relacionados con su proyecto musical.