jueves 22 de octubre de 2026
Escribinos
20 de octubre de 2026
Tensión.

Revelaron el reproche de Evangelina Salazar a Julieta Prandi en un encuentro familiar

La madre de Emanuel Ortega habría cuestionado una actitud de Julieta Prandi durante una reunión familiar.

Evangelina Salazar y Julieta Prandi﻿, en medio de una tensión familiar.

Evangelina Salazar y Julieta Prandi﻿, en medio de una tensión familiar.

La frase que Evangelina Salazar le habría dicho a Julieta Prandi durante un encuentro familiar de Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo a las versiones sobre la crisis que rodea a la familia Ortega. Según contó Angie Balbiani en Puro Show, la actriz habría intervenido al advertir que la modelo no saludaba a Luciana Salazar, prima de Emanuel.

El episodio habría ocurrido durante una reunión privada en la que coincidieron Julieta Prandi y Luciana Salazar, conocida como Luli. De acuerdo con la información difundida, la actitud de la conductora no habría pasado inadvertida para Evangelina.

Lee además
Julieta Prandi y Emanuel Ortega llevaban menos de un mes casados.
Separación.

Habló un amigo de Julieta Prandi: "Uno no corta una relación por celos"
Josefina Lynch habló de su encuentro con Emanuel Ortega.  video
Se descubrió.

El detalle del encuentro entre Josefina Lynch y Emanuel Ortega en el estudio de grabación

Qué le dijo a Julieta Prandi

La esposa de Palito Ortega habría expresado su disconformidad con una frase contundente dirigida a la modelo: “En esta casa se saluda a todos”. El comentario habría sorprendido a Prandi y dejado al descubierto un posible foco de tensión en el entorno familiar.

La versión salió a la luz después de que se conociera la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada cuando habían transcurrido apenas 27 días desde su casamiento. La noticia había generado repercusiones y, desde entonces, comenzaron a circular distintas versiones sobre el conflicto.

Entre los comentarios que rodean la ruptura aparecen referencias a presuntas infidelidades, celos y reproches. Sin embargo, el episodio relatado por Balbiani pone el foco en una situación puntual que habría involucrado a Evangelina Salazar y a la conductora.

Temas
Seguí leyendo

Habló un amigo de Julieta Prandi: "Uno no corta una relación por celos"

El detalle del encuentro entre Josefina Lynch y Emanuel Ortega en el estudio de grabación

El polémico posteo de Juan Alberto Mateyko en defensa de Emanuel Ortega que fulminó a Julieta Prandi

Prandi viajó a Brasil tras su separación y se filtró una foto junto a un misterioso hombre

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
A Sabrina Rojas la quiere conquistar un futbolista de 19 años.
¿Se atreverá?

Sabrina Rojas reveló que le escribe un conocido futbolista de 19 años que juega en el exterior

Las más leídas

Te Puede Interesar

En Zárate, Brown de Adrogué lo empató en el descuento.
Primera B.

Brown de Adrogué se la juega para mantener la categoría