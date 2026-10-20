Revelaron el reproche de Evangelina Salazar a Julieta Prandi en un encuentro familiar

Evangelina Salazar y Julieta Prandi﻿, en medio de una tensión familiar.

La frase que Evangelina Salazar le habría dicho a Julieta Prandi durante un encuentro familiar de Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo a las versiones sobre la crisis que rodea a la familia Ortega. Según contó Angie Balbiani en Puro Show, la actriz habría intervenido al advertir que la modelo no saludaba a Luciana Salazar, prima de Emanuel.

El episodio habría ocurrido durante una reunión privada en la que coincidieron Julieta Prandi y Luciana Salazar, conocida como Luli. De acuerdo con la información difundida, la actitud de la conductora no habría pasado inadvertida para Evangelina.

Qué le dijo a Julieta Prandi La esposa de Palito Ortega habría expresado su disconformidad con una frase contundente dirigida a la modelo: “En esta casa se saluda a todos”. El comentario habría sorprendido a Prandi y dejado al descubierto un posible foco de tensión en el entorno familiar.

La versión salió a la luz después de que se conociera la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada cuando habían transcurrido apenas 27 días desde su casamiento. La noticia había generado repercusiones y, desde entonces, comenzaron a circular distintas versiones sobre el conflicto.

Entre los comentarios que rodean la ruptura aparecen referencias a presuntas infidelidades, celos y reproches. Sin embargo, el episodio relatado por Balbiani pone el foco en una situación puntual que habría involucrado a Evangelina Salazar y a la conductora.

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