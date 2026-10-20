El crudo análisis de Daniel Franco sobre la actualidad de Los Andes

El tren pasó varias veces por Lomas de Zamora y otros puntos del país, pero Los Andes no alcanzó a tomarlo. Se quedó en el umbral y vio como el viaje se quedaba con la sombra de aquél equipo protagonista de la primera parte del año. “Mi punto de vista pasa por un tema de jerarquía”, analizó Daniel Franco.

Qué difícil era meterle un gol a Los Andes en esa primera rueda que lo llevó a los primeros puestos de la zona A de la Primera Nacional . Cómo le costó en la segunda defender los resultados. Mostró fragilidades que a abruptamente condicionaron el objetivo de clasificar al Torneo Reducido y la Copa Argentina.

El profundo análisis del oriundo de Granadero Baigorria lo llevó a afirmar que su punto de vista “pasa por un tema de jerarquía” respecto a varios rivales. “Los equipos que están arriba, que tienen un presupuesto mucho más alto, tienen jugadores de jerarquía que son los que te ayudan a manejar los tiempos de cada partido. Eso por ahí nos cuesta, lo pagamos caro”, sostuvo Daniel Franco.

Y puso de manifiesto el último partido con All Boys: “Estábamos ganando, nos empatan y te quedás con las manos vacías porque neceitábamos ganar para acortar la distancia con Almirante Brown y con Estudiantes. Si uno quiere pelear arriba tenemos que hacer más goles y que nos hagan menos”.

Los equipos que están arriba, que tienen un presupuesto mucho más alto, tienen jugadores de jerarquía que son los que te ayudan a manejar los tiempos de cada partido. Eso por ahí nos cuesta, lo pagamos caro Los equipos que están arriba, que tienen un presupuesto mucho más alto, tienen jugadores de jerarquía que son los que te ayudan a manejar los tiempos de cada partido. Eso por ahí nos cuesta, lo pagamos caro

"Todo en la vida es proceso"

Dos fechas en las que el equipo de César Monasterio jugará para completar el fixture, con la sola motivación de cerrar de manera decorosa la temporada. “Por mi forma de ver el fútbol me gusta pelear hasta la última fecha”, sostuvo el defensor, masticando bronca por no llegar con posibilidades concretas.

“Es una situación difícil, un momento de mucha calentura donde por ahí trato de bajar un poco para no decir cosas de las que me puedo arrepentir o generar un conflicto. Todo en la vida es un proceso. Los Andes viene de muchos años de estar en la Primera B, de sufrir un montón, logró el ascenso, mantuvo la categoría, si bien en la primera ronda llegamos a estar segundos o terceros se empieza a nublar la gente, nosotros también, fui el primero que se ilusionó cuando nos vimos allá arriba, pero los que nos pasó fue un golpe de realidad. Este año era pelear un escaloncito más, quizás el próximo sea otra cosa, se busca ir un poquito más arriba, pero no podemos pretender que de un año para el otro meta un salto a Primera”, resaltó con crudeza el experimentado central.

Un llamado a la unidad de Los Andes

Planificando el futuro, arengó a estar todos unidos en pos de Los Andes. “Ojalá que el año que viene la gente que por ahí habla mucho de afuera se acerque, aporte al club. No solamente jugadores y dirigentes, toda la gente que quiere a Los Andes tiene que tirar para el mismo lado. Es el único camino que hay para que el club vuelva a la Primera División. Es lo que todos queremos, yo soy el primero. No soy hincha de Los Andes, pero lo quiero como tal, entonces es el sueño que tengo como todos los hinchas del club. Ojalá este proceso siga y se pueda lograr en algún momento devolver al club a la primera categoría”, afirmó.