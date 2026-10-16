La AFA confirmó el precio de LPF Play que deja de ser gratis: cómo influye en Temperley y Los Andes

Las reglas del juego cambiaron de golpe para los hinchas del fútbol de ascenso . A partir de este fin de semana, la plataforma oficial de streaming de la AFA , LPF Play, finalizó su periodo de prueba gratuito y activó de forma obligatoria el "Plan Plus", una suscripción mensual de $15.000 para poder sintonizar los encuentros en vivo.

La medida cae como un balde de agua fría justo en el momento más caliente de la temporada: la recta final de la Primera Nacional, donde cada punto vale oro y la pasión de los simpatizantes se vive a flor de piel.

Este fuerte cambio arancelario impacta de manera directa en el día a día y en el bolsillo de las parcialidades de la Zona Sur del Conurbano bonaerense, afectando a históricos de la categoría como Temperley y Los Andes. Ambos clubes, inmersos en duras batallas deportivas para asegurar sus respectivos objetivos en el campeonato, ven cómo sus seguidores ahora deben afrontar un costo extra para seguir a sus equipos cuando juegan en condición de visitante, una realidad compleja en el contexto socioeconómico actual.

Para Los Andes , el momento no podría ser más crítico. El conjunto de Lomas de Zamora se encuentra disputando las fechas definitivas del Grupo A, con compromisos cruciales por delante frente a rivales de peso como All Boys y Estudiantes. La obligación de abonar el Plan Plus obliga a los simpatizantes a replantearse el presupuesto mensual para no perderse la definición de la temporada, aunque el Milrayitas se encuentre lejos de poder clasificar al Reducido.

Compartimos información sobre la transmisión de los partidos y los cambios en la modalidad de acceso a LPF Play a partir de mañana.

Por el lado de Temperley, que compite firmemente en el Grupo B, la situación genera un malestar similar. La masa societaria y de hinchas del "Gasolero", acostumbrada a volcarse masivamente a la pantalla digital cada vez que el equipo viaja al interior del país o a otros estadios de Buenos Aires, asume este nuevo arancel con resignación. Además, la medida dispuesta por la Liga Profesional incluye severas restricciones operativas para los medios partidarios, los cuales ya no podrán registrar imágenes propias dentro del estadio desde dos horas antes hasta una hora después de terminado el partido, limitando severamente las alternativas de cobertura tradicionales de los clubes de barrio.

La AFA defiende la implementación del Plan Plus argumentando la necesidad de sostener económicamente la infraestructura técnica y generar ingresos directos que, eventualmente, deberían derramar en los presupuestos de las instituciones de la categoría. Sin embargo, en el corto plazo, el hincha genuino de Temperley y de Los Andes queda atrapado en una encrucijada de pasión y economía, debiendo pagar para ser testigo del desenlace de un campeonato que promete emociones hasta el último minuto.