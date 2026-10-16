viernes 16 de octubre de 2026
Escribinos
16 de octubre de 2026
Novedad.

La AFA confirmó el precio de LPF Play que deja de ser gratis: cómo influye en Temperley y Los Andes

La plataforma LPF Play que maneja la AFA dejó de ser gratuita y este fin de semana habrá que pagar para ver los partidos del ascenso.

La AFA confirmó que LPF Play deja de ser gratuito.

La AFA confirmó que LPF Play deja de ser gratuito.

Las reglas del juego cambiaron de golpe para los hinchas del fútbol de ascenso. A partir de este fin de semana, la plataforma oficial de streaming de la AFA, LPF Play, finalizó su periodo de prueba gratuito y activó de forma obligatoria el "Plan Plus", una suscripción mensual de $15.000 para poder sintonizar los encuentros en vivo.

La medida cae como un balde de agua fría justo en el momento más caliente de la temporada: la recta final de la Primera Nacional, donde cada punto vale oro y la pasión de los simpatizantes se vive a flor de piel.

Lee además
Los Andes no depende de sí mismo para clasificar al Reducido.
Etapa de definiciones.

Qué necesita Los Andes para clasificar al Reducido de la Primera Nacional
Temperley aseguró su lugar en la Copa Argentina.
Primer objetivo, adentro.

Temperley se clasificó otra vez a la Copa Argentina: sus mejores actuaciones

Este fuerte cambio arancelario impacta de manera directa en el día a día y en el bolsillo de las parcialidades de la Zona Sur del Conurbano bonaerense, afectando a históricos de la categoría como Temperley y Los Andes. Ambos clubes, inmersos en duras batallas deportivas para asegurar sus respectivos objetivos en el campeonato, ven cómo sus seguidores ahora deben afrontar un costo extra para seguir a sus equipos cuando juegan en condición de visitante, una realidad compleja en el contexto socioeconómico actual.

Cómo impacta en Los Andes y Temperley

Para Los Andes, el momento no podría ser más crítico. El conjunto de Lomas de Zamora se encuentra disputando las fechas definitivas del Grupo A, con compromisos cruciales por delante frente a rivales de peso como All Boys y Estudiantes. La obligación de abonar el Plan Plus obliga a los simpatizantes a replantearse el presupuesto mensual para no perderse la definición de la temporada, aunque el Milrayitas se encuentre lejos de poder clasificar al Reducido.

Por el lado de Temperley, que compite firmemente en el Grupo B, la situación genera un malestar similar. La masa societaria y de hinchas del "Gasolero", acostumbrada a volcarse masivamente a la pantalla digital cada vez que el equipo viaja al interior del país o a otros estadios de Buenos Aires, asume este nuevo arancel con resignación. Además, la medida dispuesta por la Liga Profesional incluye severas restricciones operativas para los medios partidarios, los cuales ya no podrán registrar imágenes propias dentro del estadio desde dos horas antes hasta una hora después de terminado el partido, limitando severamente las alternativas de cobertura tradicionales de los clubes de barrio.

La AFA defiende la implementación del Plan Plus argumentando la necesidad de sostener económicamente la infraestructura técnica y generar ingresos directos que, eventualmente, deberían derramar en los presupuestos de las instituciones de la categoría. Sin embargo, en el corto plazo, el hincha genuino de Temperley y de Los Andes queda atrapado en una encrucijada de pasión y economía, debiendo pagar para ser testigo del desenlace de un campeonato que promete emociones hasta el último minuto.

Temas
Seguí leyendo

Qué necesita Los Andes para clasificar al Reducido de la Primera Nacional

Temperley se clasificó otra vez a la Copa Argentina: sus mejores actuaciones

Temperley: primer contrato a dos juveniles debutantes esta temporada

Los Andes espera por el alta de sus lesionados para el cruce ante All Boys

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Pedro Troglio ante una chance histórica con Banfield.
Entrenadores.

Con Pedro Troglio adentro, la particularidad de tres de los semifinalistas de Copa Argentina

Las más leídas

Te Puede Interesar

Extrema violencia.

El video de un brutal ataque de la jauría contra un gato durante la madrugada