Los Andes espera por el alta de sus lesionados para el cruce ante All Boys

Los Andes afrontará un encuentro trascendental ante All Boys por la fecha 34 de la Primera Nacional y por eso el entrenador César Monaterio aguarda por la recuperación de los lesionados para potenciar el equipo de cara un compromiso definitorio.

El Milrayitas recibirá al "Albo" sin margen para el error, sabiendo que necesita obtener los tres puntos y esperar un traspié de Almirante Brown, Estudiantes o Ciudad de Bolívar para mantener sus chances de clasificar al Reducido, y es por eso que el DT quiere contar con todos sus futbolistas a disposición.

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En ese sentido, Monasterio utilizará los últimos entrenamientos de la semana para analizar el estado físico de Brian Leizza , quien superó las tres semanas de recuperación después del desgarro, y lo mismo hará con Julián Navas , que no juega desde la derrota ante Colón de Santa Fe por una distención muscular.

La recuperación de ambos futbolistas será clave para el Milrayitas, ya que de esta manera sumará dos variantes importantes en la zona defensiva, donde en las últimas dos fechas pagó muy caro sus desatensiones.

Julián Navas fue uno de los jugadores más regulares de Los Andes.

A los que también evaluará el cuerpo técnico en lo que resta de la semana son los jugadores de ataque Tomás Díaz, quien padece una distención leve en el cuádriceps derecho, y Tobías Modlin, quien está afuera de las canchas hace varias semanas por un desgarro en el recto anterior del cuádriceps derecho.

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La Asociación del Fútbol Argentino publicó de manera oficial la programación de la próxima fecha de la Primera Nacional, en la que incluyó la designación de la terna arbitral de todos los encuentros.

Finalmente, el partido del Milrayitas fue programado para el domingo 18 de octubre desde las 15:30 en el estadio Eduardo Gallardón y el árbitro será Yamil Possi.