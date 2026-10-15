jueves 15 de octubre de 2026
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15 de octubre de 2026
Semana crucial.

Los Andes espera por el alta de sus lesionados para el cruce ante All Boys

Los Andes aguarda por la recuperación de Brian Leizza y Julián Navas de cara a un partido clave contra el conjunto de Floresta.

Los Andes aguarda por su lesionados.

Los Andes aguarda por su lesionados.

Los Andes afrontará un encuentro trascendental ante All Boys por la fecha 34 de la Primera Nacional y por eso el entrenador César Monaterio aguarda por la recuperación de los lesionados para potenciar el equipo de cara un compromiso definitorio.

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En ese sentido, Monasterio utilizará los últimos entrenamientos de la semana para analizar el estado físico de Brian Leizza, quien superó las tres semanas de recuperación después del desgarro, y lo mismo hará con Julián Navas, que no juega desde la derrota ante Colón de Santa Fe por una distención muscular.

La recuperación de ambos futbolistas será clave para el Milrayitas, ya que de esta manera sumará dos variantes importantes en la zona defensiva, donde en las últimas dos fechas pagó muy caro sus desatensiones.

Juli&aacute;n Navas fue uno de los jugadores m&aacute;s regulares de Los Andes.

Julián Navas fue uno de los jugadores más regulares de Los Andes.

A los que también evaluará el cuerpo técnico en lo que resta de la semana son los jugadores de ataque Tomás Díaz, quien padece una distención leve en el cuádriceps derecho, y Tobías Modlin, quien está afuera de las canchas hace varias semanas por un desgarro en el recto anterior del cuádriceps derecho.

Los Andes, con día y horario confirmado para recibir a All Boys

La Asociación del Fútbol Argentino publicó de manera oficial la programación de la próxima fecha de la Primera Nacional, en la que incluyó la designación de la terna arbitral de todos los encuentros.

Finalmente, el partido del Milrayitas fue programado para el domingo 18 de octubre desde las 15:30 en el estadio Eduardo Gallardón y el árbitro será Yamil Possi.

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