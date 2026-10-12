Los Andes perdió en Córdoba y casi que se despidió del Torneo Reducido

Golpe a la ilusión de Los Andes

Enorme frustración se llevó Los Andes con Racing de Córdoba. Perdió por 1-0 y prácticamente rifó sus posibilidades de clasificar al Torneo Reducido de la Primera Nacional. Con 40 puntos, y nueve en juego, quedó a siete de Almirante Brown. Misión casi imposible.

Una tendencia de Los Andes en esta segunda rueda fue no imponerse ante rivales de la misma talla o directamente inferiores. Siempre le faltó una marcha para verse ganador. Esta vez, el equipo de Nueva Italia lo amargó cerca del final con su primer remate al arco.

Matías González tuvo dos chances claras para Los Andes.

La etapa inicial fue pobrísima, con la Academia queriendo tener el dominio del juego y el Milrayitas sin poder dar dos pases seguidos. Francisco Monticelli se destacó apenas sobre el resto, pero las pocas incursiones ofensivas nunca llevaron peligro a ambos arqueros.

Los Andes erró y no lo perdonaron

Los dos primeros cambios mejoraron a Los Andes, que en un puñado de minutos tuvo tres chances. Dos con Matías González, cabezazo al travesaño y tapada de Gonzalo Laborda, más una de Mauricio Asenjo que cuando se aprestaba a definir lo cruzó justo Gabriel Aranda.

Después volvió a fojas cero, el mediocampo se rompió, fue de libre tránsito, dejando la sensación de que si había un gol definía el partido. Así fue, Los Andes quedó mal parado de un córner a favor, atacó Racing de Córdoba en superioridad numérica y el ingresado Alan Olinick la cruzó para abrir el marcador. Golpe del que Los Andes no se repuso.

Segunda derrota consecutiva, nuevamente en los tramos finales. Casi fuera del Torneo Reducido, con mucho por replantearse.