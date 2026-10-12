Los Andes perdió en Córdoba y casi que se despidió del Torneo Reducido

Golpe a la ilusión de Los Andes
Enorme frustración se llevó Los Andes con Racing de Córdoba. Perdió por 1-0 y prácticamente rifó sus posibilidades de clasificar al Torneo Reducido de la Primera Nacional. Con 40 puntos, y nueve en juego, quedó a siete de Almirante Brown. Misión casi imposible.
Una tendencia de Los Andes en esta segunda rueda fue no imponerse ante rivales de la misma talla o directamente inferiores. Siempre le faltó una marcha para verse ganador. Esta vez, el equipo de Nueva Italia lo amargó cerca del final con su primer remate al arco.
Matías González tuvo dos chances claras para Los Andes.
La etapa inicial fue pobrísima, con la Academia queriendo tener el dominio del juego y el Milrayitas sin poder dar dos pases seguidos. Francisco Monticelli se destacó apenas sobre el resto, pero las pocas incursiones ofensivas nunca llevaron peligro a ambos arqueros.
Los Andes erró y no lo perdonaron
Los dos primeros cambios mejoraron a Los Andes, que en un puñado de minutos tuvo tres chances. Dos con Matías González, cabezazo al travesaño y tapada de Gonzalo Laborda, más una de Mauricio Asenjo que cuando se aprestaba a definir lo cruzó justo Gabriel Aranda.
Después volvió a fojas cero, el mediocampo se rompió, fue de libre tránsito, dejando la sensación de que si había un gol definía el partido. Así fue, Los Andes quedó mal parado de un córner a favor, atacó Racing de Córdoba en superioridad numérica y el ingresado Alan Olinick la cruzó para abrir el marcador. Golpe del que Los Andes no se repuso.
Segunda derrota consecutiva, nuevamente en los tramos finales. Casi fuera del Torneo Reducido, con mucho por replantearse.
Terminó el partido
Los Andes perdió con Racing de Córdoba 1-0 y comprometió seriamente sus chances de clasificar al Torneo Reducido.
ST 45 + 4' | Final del partido en Córdoba:Los Andes perdió 1 a 0 ante Racing (Cba.). #RacingCba 1 - #LosAndes 0 #DaleLomas https://t.co/doREHH7H6t— Club Los Andes (@clublosandes) October 12, 2026
¡¡¡GOL DE RACING DE CÓRDOBA!!!
A los 34 minutos. Mal parado de contra Los Andes, definió cruzado Alan Olinick.
"Alan Olinick"Por el gol de la victoria del jugador de Racing de Córdoba tras una floja respuesta del arquero de Los Andes. https://t.co/FSBrIZclhs— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 12, 2026
Ahora lo tuvo Asenjo
El “9” eludió al arquero y cuando iba a definir sacó Gabriel Aranda en la boca del arco.
Laborda salvó al local
Cabeceó Mauricio Asenjo, la dejó correr Mario Galeano para el remate de Matías González que tapó el arquero.
Primera de Los Andes
De un lateral de Fernández Colombo cabeceó Matías González al travesaño.
Cerca Racing de Córdoba
Ingreso por el segundo palo de Sergio González que remató arriba.
Inició el segundo tiempo
Los Andes debe arriesgar para conseguir la victoria que lo mantenga con chances de pelear un lugar en el Torneo Reducido.
Final del primer tiempo
Racing de Córdoba y Los Andes igualan 0-0 en el estadio Miguel Sancho.
PT 45 + 3' | Final del primer tiempo:Los Andes y Racing (Cba.) empatan sin goles en Córdoba. #RacingCba 0 - #LosAndes 0#DaleLomas https://t.co/MXVx0Zusqn— Club Los Andes (@clublosandes) October 12, 2026
Cierre salvador para Los Andes
Gran maniobra de Tomás Kummer y cruce de Rodríguez Vuotto cuando llegaba con chances Pablo Chavarría.
Se reanudó el juego
El partido estuvo detenido dos minutos porque la hinchada local comenzó a arrojar carnets en disconformidad con el equipo y la dirigencia.
"Carnets"Porque los hinchas de Racing de Córdoba, furiosos con los jugadores y la dirigencia, arrojaron sus carnets de socios al campo de juego durante el partido ante Los Andes, en una clara muestra de descontento. https://t.co/4ctyUrW67m— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 12, 2026
Error en la salida de la visita
Sergio Ortiz se rehizo de un mal pase cortando el centro de Sergio González.
No pasa nada en Córdoba
Racing empuja y no es claro, Los Andes no puede generar juego. Todo es acelerado.
Mejor arranque del local
El elenco cordobés tiene la pelota, pero no lastima. Los Andes no se encuentra en el campo.
Comenzó el partido
Con el único objetivo de una victoria para acercarse a los puestos de Torneo Reducido, Los Andes visita a Racing de Córdoba, en partido correspondiente a la 33º fecha de la zona A del Torneo de Primera Nacional.
Así forman Racing de Córdoba y Los Andes
Racing de Córdoba: Gonzalo Laborda; Raúl Chamorro, Gabriel Aranda, Marcio Gómez y Jonathan Bay; Abel Bustos, Tomás Kummer. Francisco Monticelli y Facundo Taborda; Sergio González y Pablo Chavarría. DT: Gustavo Coleoni.
¡El 11 inicial de la Academia! https://t.co/VEhpdoP8rq— Club Atlético Racing (@ClubARacing) October 12, 2026
Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Nazareno Fernández Colombo; Juan Manuel Vázquez, Sergio Ortiz, Mario Galeano y Axel Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: César Monasterio.
¡Así va Los Andes! Así forma el equipo dirigido por César Monasterio para enfrentar a Racing (Cba.) en el Estadio Miguel Sancho.Viví el minuto a minuto a través de X.#VamosMilrayitas https://t.co/ZTcNiKw052— Club Los Andes (@clublosandes) October 12, 2026
Árbitro: Wenceslao Meneses. Estadio: Miguel Sancho. TV: LPF Play.