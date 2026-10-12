lunes 12 de octubre de 2026
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12 de octubre de 2026
Sin rumbo.

Los Andes perdió en Córdoba y casi que se despidió del Torneo Reducido

Los Andes fue derrotado 1-0 por Racing de Córdoba y la clasificación es casi una utopía: quedó a siete puntos con nueve por jugar. Gol de Alan Olinick.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Los Andes se la juega en Córdoba.&nbsp;

Los Andes se la juega en Córdoba. 

Los Andes se la juega en Córdoba.&nbsp;

Los Andes se la juega en Córdoba. 

Golpe a la ilusión de Los Andes

Enorme frustración se llevó Los Andes con Racing de Córdoba. Perdió por 1-0 y prácticamente rifó sus posibilidades de clasificar al Torneo Reducido de la Primera Nacional. Con 40 puntos, y nueve en juego, quedó a siete de Almirante Brown. Misión casi imposible.

Una tendencia de Los Andes en esta segunda rueda fue no imponerse ante rivales de la misma talla o directamente inferiores. Siempre le faltó una marcha para verse ganador. Esta vez, el equipo de Nueva Italia lo amargó cerca del final con su primer remate al arco.

Mat&iacute;as Gonz&aacute;lez tuvo dos chances claras para Los Andes.

Matías González tuvo dos chances claras para Los Andes.

La etapa inicial fue pobrísima, con la Academia queriendo tener el dominio del juego y el Milrayitas sin poder dar dos pases seguidos. Francisco Monticelli se destacó apenas sobre el resto, pero las pocas incursiones ofensivas nunca llevaron peligro a ambos arqueros.

Los Andes erró y no lo perdonaron

Los dos primeros cambios mejoraron a Los Andes, que en un puñado de minutos tuvo tres chances. Dos con Matías González, cabezazo al travesaño y tapada de Gonzalo Laborda, más una de Mauricio Asenjo que cuando se aprestaba a definir lo cruzó justo Gabriel Aranda.

Después volvió a fojas cero, el mediocampo se rompió, fue de libre tránsito, dejando la sensación de que si había un gol definía el partido. Así fue, Los Andes quedó mal parado de un córner a favor, atacó Racing de Córdoba en superioridad numérica y el ingresado Alan Olinick la cruzó para abrir el marcador. Golpe del que Los Andes no se repuso.

Segunda derrota consecutiva, nuevamente en los tramos finales. Casi fuera del Torneo Reducido, con mucho por replantearse.

Terminó el partido

Los Andes perdió con Racing de Córdoba 1-0 y comprometió seriamente sus chances de clasificar al Torneo Reducido.

¡¡¡GOL DE RACING DE CÓRDOBA!!!

A los 34 minutos. Mal parado de contra Los Andes, definió cruzado Alan Olinick.

Ahora lo tuvo Asenjo

El “9” eludió al arquero y cuando iba a definir sacó Gabriel Aranda en la boca del arco.

Laborda salvó al local

Cabeceó Mauricio Asenjo, la dejó correr Mario Galeano para el remate de Matías González que tapó el arquero.

Primera de Los Andes

De un lateral de Fernández Colombo cabeceó Matías González al travesaño.

Cerca Racing de Córdoba

Ingreso por el segundo palo de Sergio González que remató arriba.

Inició el segundo tiempo

Los Andes debe arriesgar para conseguir la victoria que lo mantenga con chances de pelear un lugar en el Torneo Reducido.

Final del primer tiempo

Racing de Córdoba y Los Andes igualan 0-0 en el estadio Miguel Sancho.

Cierre salvador para Los Andes

Gran maniobra de Tomás Kummer y cruce de Rodríguez Vuotto cuando llegaba con chances Pablo Chavarría.

Se reanudó el juego

El partido estuvo detenido dos minutos porque la hinchada local comenzó a arrojar carnets en disconformidad con el equipo y la dirigencia.

Error en la salida de la visita

Sergio Ortiz se rehizo de un mal pase cortando el centro de Sergio González.

No pasa nada en Córdoba

Racing empuja y no es claro, Los Andes no puede generar juego. Todo es acelerado.

Mejor arranque del local

El elenco cordobés tiene la pelota, pero no lastima. Los Andes no se encuentra en el campo.

Comenzó el partido

Con el único objetivo de una victoria para acercarse a los puestos de Torneo Reducido, Los Andes visita a Racing de Córdoba, en partido correspondiente a la 33º fecha de la zona A del Torneo de Primera Nacional.

Así forman Racing de Córdoba y Los Andes

Racing de Córdoba: Gonzalo Laborda; Raúl Chamorro, Gabriel Aranda, Marcio Gómez y Jonathan Bay; Abel Bustos, Tomás Kummer. Francisco Monticelli y Facundo Taborda; Sergio González y Pablo Chavarría. DT: Gustavo Coleoni.

Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Nazareno Fernández Colombo; Juan Manuel Vázquez, Sergio Ortiz, Mario Galeano y Axel Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: César Monasterio.

Árbitro: Wenceslao Meneses. Estadio: Miguel Sancho. TV: LPF Play.

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