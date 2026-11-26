Thelma Fardin apuntó contra "la insistencia" de la senadora libertaria Carolina Losada en impulsar su proyecto de ley contra las falsas denuncias por violencia de género. La actriz compartió un contundente video en las redes sociales para hacer su descargo.

No es la primera vez que Thelma Fardin alza su voz en contra del proyecto, justificando que el simple hecho de la existencia de una ley con esas bases "desalentaría aún más" a aquellas mujeres que no se animan a denunciar a hombres, por miedo a cómo actúe la Justicia.

Polémica. La foto de Juan Darthés tras la condena por la denuncia de Thelma Fardin

El video de Thelma Fardín en su cuenta de Instagram cuestiona a la iniciativa parlamenta de Carolina Losada y también arremete contra la senadora Patricia Bullrich en su descargo.

"Che, están negociando las PASO a cambio de la vida de las mujeres. En pleno 25N, Carolina Losada insiste en cometer su proyecto de falsas denuncias por la ventana con el apoyo de Patricia Bullrich", dijo en un video que compartió en sus redes sociales. "Al Estado se le escapan los abusadores, dejan pasar el tiempo hasta que las causas prescriben", agregó, contundente, Thelma Fardin.

Para la actriz, quien encabezó una lucha feminista con la frase "mira cómo me pones" tras denunciar a su colega Juan Darthés por abuso sexual, cuando la actriz tenía 16 años, en un juicio que duró ocho años.

Además, sostuvo que las mujeres se han tenido que apoyar en ellas mismas para pelear contra un sistema que no siempre falla a favor de la mujer: "Tenemos que ser nosotras las organizaciones, las mujeres, las que nos protegemos, nos cuidamos". "¿Y cuál es su urgencia? Agravar las penas justo cuando se denuncia violencia de género", cuestionó con firmeza a Carolina Losada.

Thelma Fardin se expresó en las redes.

"Y gracias a investigaciones sabemos que esos casos rondan el 0,01%. Es decir, no existen. ¿Ese es el problema que eligieron resolver?", apuntó Thelma Fardin dando precisiones sobre las falsas denuncias.

"Que una causa no termine en condena no significa que la denuncia sea falsa. Instalar esa sospecha en las víctimas es lo único que buscas. Que tengan más miedo de hablar", agregó la actriz en su video.

Por último, cerró su mensaje llamasndp al colectivo feminista a alzar su voz: "Estamos atentas, organizadas y movilizadas. No negocien nuestros derechos por las PASO".