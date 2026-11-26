La reforma electoral cosechó 43 votos a favor contra 29 del peronismo y bloques aliados.

El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma electoral , que tiene como eje central la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) , y la inclusión de Ficha Limpia para evitar que puedan postularse los candidatos condenados en segunda instancia.

La iniciativa, que deberá ser tratada por la Cámara de Diputados , cosechó 43 votos a favor contra 29 del peronismo y bloques que responden a gobernadores peronistas como Convicción Federal e Independencia.

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¿Todo listo? Aseguran que Bullrich tiene los votos para suspender las PASO en el Senado

Acompañaron la suspensión de las PASO, además de los 21 de la LLA, los 10 senadores de la UCR, tres del PRO; 2 de Movimiento por Misiones, 2 de Provincias Unidas, 2 de Movere por Santa Cruz, y los monobloques Primero los Salteños, Despierta Chubut, y la Neuquinidad

El oficialismo pudo lograr sancionar la suspensión de las PASO, tras el acuerdo celebrado entre el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores, y los consensos logrados por la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich.

Con la suspensión de las PASO los partidos políticos deberán elegir sus candidatos de acuerdos a sus cartas orgánicas de sus partidos y tendrán plazo hasta el 30 de agosto para definir sus postulantes.

Uno de los puntos claves sancionado por los diputados fue Ficha Limpia, que también contempla la implementación de Ficha Limpia, que impide que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse como candidatos.

Bullrich, con rol activo en las negociaciones.

En el debate en particular se modificó el proyecto para establecer la obligatoriedad del debate presidencial en segunda vuelta y establecer sanciones al candidato que no participe del mismo, ya que le quitará la publicidad gratuita en los medios de comunicación.

La propuesta incluye, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur que serán elegidos por el Congreso Nacional, con lo cual Diputados y Senadores elegir los 43 legisladores.

Además se restituye de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.

También elimina la veda electoral para los comercios y los espectáculos que podrán funcionar normalmente el día de las elecciones, solo se establecerá que dos días antes los candidatos no podrán hacer candidatos.