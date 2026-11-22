Presentaron un pedido de juicio político contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

Un pedido de juicio político contra Luis Caputo fue presentado por la diputada nacional Marcela Pagano , quien cuestionó el desempeño del ministro de Economía y apuntó contra las consecuencias del modelo financiero y económico del Gobierno. El escrito enumera seis acusaciones sustentadas, según la legisladora, en datos y documentación oficial.

La presentación, que consta de cuatro páginas, plantea una serie de cuestionamientos a la gestión del funcionario y sostiene que hubo incumplimientos de deberes constitucionales y legales, además de conductas que Pagano consideró impropias del cargo.

Grave. Diputados de Unión por la Patria denunciaron a Caputo por manipulación del INDEC

Otra vez. Luis Caputo vuelve a tomar deuda para pagar vencimientos: ¿Quién va a devolver ese préstamo?

En sus redes sociales, la legisladora expresó críticas al manejo de los recursos públicos y también volvió a poner en el centro de la discusión la controversia por el oro de las reservas del Banco Central.

El escrito presentado por la diputada contempla seis ejes de acusación contra el titular de Economía :

Pérdida de empresas empleadoras: señaló que entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 desaparecieron 32.429 empresas empleadoras.

Recesión y planificación económica: cuestionó el desempeño macroeconómico y el cumplimiento de las responsabilidades que, según planteó, establece la ley.

El oro de las reservas: objetó el manejo y las explicaciones sobre la ubicación del oro argentino, en particular a partir de una respuesta del ministro al periodista Eduardo Feinmann el 16 de noviembre.

Falta de respuesta al Congreso: reprochó las ausencias de Caputo ante dos interpelaciones aprobadas por la Cámara de Diputados.

Endeudamiento externo: cuestionó operaciones de deuda con prórroga de jurisdicción dispuestas por decreto y acuerdos financieros que calificó como reservados.

Fondos viales: denunció la inmovilización de recursos destinados específicamente al sistema vial en instrumentos financieros.

Pagano sostuvo que los argumentos de su presentación se apoyan en estadísticas oficiales, publicaciones del Boletín Oficial, resoluciones parlamentarias y declaraciones públicas del ministro.

La controversia por el oro del Banco Central

La discusión por el destino de las reservas de oro también quedó incorporada al planteo. Desde distintos sectores de la oposición se habían expresado cuestionamientos por una supuesta salida del metal argentino al exterior, con Inglaterra entre los destinos señalados.

El Banco Central, por su parte, informó que cuenta con 1.984.960 onzas troy de oro distribuidas entre sus propias bóvedas y el Banco de Suiza. El presidente de la entidad, Santiago Bausili, aseguró que esa situación se mantiene sin cambios desde 2011 y que fue auditada por tres niveles distintos.