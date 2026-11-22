Nati Jota contó sin vueltas en una entrevista con Lara López Calvo, para el ciclo En tu cartera , cómo logró convertirse en propietaria de dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires antes de cumplir 32 años.

La conductora de Olga , que suele compartir buena parte de su vida con sus seguidores, decidió contar un aspecto de su realidad económica que durante años mantuvo reservado.

Los detalles. El detrás de escena de la entrevista de Nati Jota y Kablan a Nahir Galarza

Su primera compra fue en 2019, cuando tenía 25 años, y nunca la había hecho pública. "Me compré un departamento en 2019, tenía 25 años. Nunca lo conté, me daba mucha vergüenza… sentía que no tenía nada que ver con la realidad de mis amigos, que algunos todavía vivían con sus padres porque no podían alquilar", reconoció la influencer.

Su incomodidad no pasaba por lo material sino por no querer exponer un logro personal frente a las dificultades de su propio entorno y de la sociedad en general.

Nati Jota habló de su economía.

Nati Jota contó todo sobre sus propiedades

La idea de independizarse le había surgido a Nati Jota antes de ser propietaria. "A los 23 me quería mudar sola, y en vez de perder mi plata alquilando, banqué un toque más en lo de mis viejos para seguir ahorrando y poder comprármelo, porque ya tenía algo copado ahorrado", explicó la influencer.

Aclaró además que no se trató de una estrategia muy elaborada. "No soy una persona que sepa invertir. Entonces dije 'Si no voy a mover la plata, entonces me lo compro'", relató en la entrevista.

Hace apenas un mes Nati Jota concretó la compra de su segundo departamento, más grande, que recibió también con pudor. "También me da mucha vergüenza decirlo. Pero estoy re contenta, es mucho más grande", contó sobre esta adquisición.

"Simplemente ahorré porque hay que ahorrar y porque con este laburo nunca sabés cuándo se termina la joda", admitió la popular influencer con total sinceridad.