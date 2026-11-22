Los Mercados de la Comunidad siguen recorriendo los barrios de Lomas de Zamora para que los vecinos tengan la posibilidad de comprar alimentos a precios populares y hacerle frente a una crisis económica en la que llegar a fin de mes se hace cada vez más difícil . La próxima semana habrá una edición en San José .

La iniciativa del Municipio junto al Gobierno de la Provincia se realizará este martes 24 de noviembre, de 10 a 14, en la Plaza San Martín que está sobre las calles El Churrinche y La Pampa . Allí habrá puestos de lácteos, pastas, frutas, verduras y pescadería a cargo de pymes, cooperativas y productores de la agricultura familiar que ofrecerán productos de calidad a precios bajos y sin intermediarios . También se sumarán emprendedores locales.

Además de la compra por unidad, en el mercado tendrán varias promociones especiales como 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, 1 paquete de fideos frescos y 1 paquete de ñoquis a $13.900; 1 kilo de banana, 1 kilo de naranja, 1 kilo de mandarina, 1 kilo de pera y medio kilo de manzana por $12 mil; y 1 kilo de filet de merluza y 1 kilo de milanesa de merluza a $22 mil.

Los vecinos que paguen con la Cuenta DNI tendrán un 40% de reintegro en la feria que busca promover la economía local y la venta directa del productor al consumidor.

Los vecinos que paguen con la Cuenta DNI tendrán un 40% de reintegro.

En los últimos meses, se vienen haciendo más de 1.000 ferias mensuales en el territorio bonaerense con un aumento del consumo en el primer bimestre que superó el 60% en comparación al mismo período de 2024. También hay un incremento en las compras con la Cuenta DNI, una aplicación que es de gran ayuda para reducir los gastos.

Precios fijos y ofertas en comercios de Lomas

En Lomas de Zamora funciona el programa Precios de la Comunidad, que forma parte de un acuerdo entre el Municipio y comercios de distintos barrios para que los vecinos tengan la oportunidad de comprar todo tipo de alimentos y productos a precios fijos.

La iniciativa incluye ofertas en carnicerías, verdulerías, pollerías, panaderías, pescaderías, almacenes y locales de limpieza e higiene. Para conocer las promociones y locales adheridos hay que entrar al Instagram de Comercios de la Comunidad.