Los Mercados de la Comunidad siguen recorriendo los barrios de Lomas de Zamora para que los vecinos tengan la posibilidad de comprar alimentos a precios populares y hacerle frente a una crisis económica en la que llegar a fin de mes se hace cada vez más difícil. La próxima semana habrá una edición en San José.
La iniciativa del Municipio junto al Gobierno de la Provincia se realizará este martes 24 de noviembre, de 10 a 14, en la Plaza San Martín que está sobre las calles El Churrinche y La Pampa. Allí habrá puestos de lácteos, pastas, frutas, verduras y pescadería a cargo de pymes, cooperativas y productores de la agricultura familiar que ofrecerán productos de calidad a precios bajos y sin intermediarios. También se sumarán emprendedores locales.
Además de la compra por unidad, en el mercado tendrán varias promociones especiales como 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, 1 paquete de fideos frescos y 1 paquete de ñoquis a $13.900; 1 kilo de banana, 1 kilo de naranja, 1 kilo de mandarina, 1 kilo de pera y medio kilo de manzana por $12 mil; y 1 kilo de filet de merluza y 1 kilo de milanesa de merluza a $22 mil.
Los vecinos que paguen con la Cuenta DNI tendrán un 40% de reintegro.
Los vecinos que paguen con la Cuenta DNI tendrán un 40% de reintegro en la feria que busca promover la economía local y la venta directa del productor al consumidor.
En los últimos meses, se vienen haciendo más de 1.000 ferias mensuales en el territorio bonaerense con un aumento del consumo en el primer bimestre que superó el 60% en comparación al mismo período de 2024. También hay un incremento en las compras con la Cuenta DNI, una aplicación que es de gran ayuda para reducir los gastos.
Precios fijos y ofertas en comercios de Lomas
En Lomas de Zamora funciona el programa Precios de la Comunidad, que forma parte de un acuerdo entre el Municipio y comercios de distintos barrios para que los vecinos tengan la oportunidad de comprar todo tipo de alimentos y productos a precios fijos.
La iniciativa incluye ofertas en carnicerías, verdulerías, pollerías, panaderías, pescaderías, almacenes y locales de limpieza e higiene. Para conocer las promociones y locales adheridos hay que entrar al Instagram de Comercios de la Comunidad.