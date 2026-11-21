Lanús avanza para comprar el pase de Tomás Guidara.

Lanús avanza en las negociaciones para adquirir la totalidad del pase del defensor Tomás Guidara, uno de los refuerzos que llegaron a principios de año y que es uno de los habituales titulares del equipo dirigido por el entrenador Mauricio Pellegrino.

Guidara arribó en el mercado de pases de enero con el pase en su poder luego de no renovar su contrato con Huracán y en el acuerdo existía una cláusula que estipulaba que, en caso de jugar más del 60 % de los minutos oficiales, la institución del sur del Gran Buenos Aires tenía una obligación de compra, la cual busca cerrar en lo inmediato para asegurar la continuidad de uno de los jugadores importantes del plantel.

Por este motivo, la dirigencia del Granate aceleró las charlas con el entorno del lateral derecho para adquirir la totalidad de los derechos económicos del futbolista, según informó el periodista Germán García Grova. El defensor había firmado un vínculo por tres temporadas, hasta diciembre de 2028.

De esta manera, mientras se sigue negociando con Marcelino Moreno para extender su contrato, Lanús está cerca de anunciar una buena noticia con miras a la próxima temporada, teniendo en cuenta que Guidara, desde que arribó al club, se convirtió rápidamente en una de las piezas fijas de la defensa.

#Lanus se asegura a Tomás Guidara



El marcapunta derecho cumplió los objetivos: disputó el 60% de los partidos de titular.



Una vez efectuada la compra hasta Diciembre 2028 pic.twitter.com/l0rEvD9xuJ — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 20, 2026 Los números de Tomás Guidara en Lanús El lateral derecho surgido de las divisiones inferiores de Belgrano —quien se consolidó en el club— fue uno de los futbolistas que más minutos sumó a lo largo de esta temporada, tanto en el plano local como internacional. (Nota editorial: en el texto original dice "surgido de las divisiones inferiores de Lanús"; se deja señalado por si querés ajustar a "Belgrano" o "formado en Belgrano"). En lo que va de 2026, Guidara acumula 37 partidos oficiales con la camiseta granate (en 36 arrancó como titular), con un total de 3.134 minutos en cancha y una asistencia. Desde su llegada, no suma goles.

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