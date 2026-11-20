Lanús se juega mucho más que un partido de fútbol este domingo cuando visite a River en el Monumental. Es que el Granate disputará el pase a los cuartos de final de los playoffs como visitante en un choque trascendental, aunque su presidente Nicolás Russo remarcó cuál es la fórmula del éxito.

En diálogo con el programa de Stream Parecemos Buenos Amigos de Info Cielo Play, el dirigente dejó fuertes definiciones sobre la economía de los clubes, el público visitante y el modelo del fútbol argentino. Sin embargo, ponderó el modelo de club que implementó para su Lanús a lo largo de los años.

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"El secreto es la unidad política y un proyecto claro. Los campeonatos no se dan por casualidad, se dan por causalidad. Sin apurarse, sin enloquecerse. Hay clubes que se endeudan, pelean campeonatos y se vuelven a endeudar", expresó.

Nicolás Russo explicó que abrir el estadio tiene un costo operativo muy alto y aseguró: “Abrís la cancha todos los partidos y perdés $65.000.000”. También señaló que la AFA debería exigirle a la Ciudad de Buenos Aires que River y Boca puedan jugar con visitantes en otros estadios.

Además, cuestionó la brecha financiera con el exterior al comparar que el Valencia de España recibe 53 millones de euros frente a los 3 millones que percibe Lanús, afirmando incluso que clubes como Palestino de Chile cobran más por este concepto.

A su vez, defendió el rol de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, respaldó el formato del torneo de 30 equipos y resumió la fórmula institucional de Lanús en la “unidad política y un proyecto claro” sin endeudar al club.

"Yo veo que hay clubes que se endeudan, tienen problemas deportivos y ahí vienen los económicos. Yo creo que es fundamental tener un proyecto, contratar un técnico. Cuando yo empecé en el club estábamos en el ascenso, se traían 15 o 20 jugadores nuevos, venían a préstamo, tenes que hacer un equipo nuevo. Así es imposible que te vaya bien", concluyó.