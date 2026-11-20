Las calles de Lomas de Zamora volverán a ser escenario de una celebración colectiva, pero también de lucha y resistencia. Cientos de personas participarán este sábado de la 8° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en un contexto marcado por el recrudecimiento de la violencia , los discursos de odio y los recortes del Gobierno Nacional a las políticas de género .

"Siempre es una jornada de celebración y alegría para toda la comunidad pero, a partir de los hechos ocurridos en Palermo con el ataque a mujeres trans y el reciente fallo por el triple lesbicidio de Barracas , vivimos esta marcha con una responsabilidad muy grande. Si bien en nuestro país se conquistaron leyes como la de Identidad de Género , el cupo laboral travesti-trans y otros avances en materia de derechos , todavía quedan muchas discusiones por dar porque estamos atravesando un momento de recrudecimiento de los discursos de odio que, muchas veces, terminan en violencia ", expresó la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades del Municipio, Nerina Favale .

Los crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ+ están creciendo. En 2025 se registraron 227 casos, un 62% más que en 2024. Y en lo que va de este año ya hubo 263, lo que implica un crimen de odio cada 28 horas. La violencia hacia las diversidades se da en un contexto de regresión de derechos, debilitamiento institucional y legitimación estatal del discurso discriminatorio.

"Hay un fuerte recorte por parte del Gobierno Nacional hacia las políticas de género e inclusión de la diversidad. No hay financiamiento ni tampoco interlocutores con los que se pueda dialogar, por eso hoy las políticas de género dependen exclusivamente de los municipios y de la Provincia de Buenos Aires ", indicó Favale.

El Programa Acompañar para dar apoyo económico y acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de violencia de género se redujo en un 90%, la Línea 144 perdió dos tercios de su presupuesto y, en lo que va de 2026, la ESI tuvo cero pesos de ejecución. Un desfinanciamiento que genera más exclusión y más víctimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por , (@mujeresgenerosydiversidadesldz)

"Frente al odio y la violencia, más orgullo y resistencia" es la consigna de la movilización que se desarrollará este sábado en el centro lomense. A las 18.30 comenzará la concentración sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen y Oliden para luego marchar hasta la Plaza Grigera, donde habrá música y shows en vivo.

Fortalecen la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ en Lomas

El Municipio de Lomas de Zamora sigue fortaleciendo la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ en materia de salud, educación y acciones de prevención y acompañamiento.

"Este año abrimos un consultorio de salud en la UPA de Fiorito y avanzamos con la señalización de los Puntos Diversidad en instituciones para armar una red de espacios comunitarios que acompañan y acercan derechos a la comunidad. En Lomas de Zamora se accede a tratamientos de hormonización, a la educación a través del Plan Fines y también acompañamos con una abogada el cambio de identidad de adolescentes", destacó Favale, quien agregó: "Frente al recorte del Estado Nacional, sostener los equipos, los espacios, los recursos humanos y las políticas implica un esfuerzo muy grande. Vamos a seguir trabajando para fortalecer el acompañamiento".

Las personas que necesiten atención o asesoramiento en temáticas de diversidad sexual pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 18, a la sede de Banfield ubicada sobre la calle Castro Barros 130. También pueden comunicarse por teléfono al 6067-5288.