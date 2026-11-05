Marti Benza apuntó a Javier Milei tras los ataques a mujeres trans en Palermo

La influencer Marti Benza se refirió a la agresión que sufrieron varias mujeres trans en los Bosques de Palermo de parte de un grupo de hombres y durante una transmisión del canal de steaming Olga apuntó directamente contra el presidente Javier Milei.

En su intervención cuestionó el clima de violencia y los discursos que, según planteó, se reproducen desde los sectores de poder en la Argentina.

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“Si un presidente se para a dar un discurso violento, ¿qué nos queda a toda la gente que escuchamos?”, planteó la streamer en Olga luego de lo ocurrido el fin de semana.

"Cada año nos siguen dando más la razón sobre la importancia de salir a la calle a marchar. Lamentablemente no sabés si volvés, hay que seguir visibilizándolo" Marti Benza sobre el ataque transfóbico en Palermo, a días de la Marcha del Orgullo: "Ojalá sea la más multitudinaria". pic.twitter.com/SW97ewxvX3

En su descargo, sostuvo que la violencia no aparece de manera aislada, sino que también se alimenta de los mensajes que reciben las personas desde los lugares de mayor exposición pública. “La violencia arranca arriba y baja a la sociedad”, afirmó. “Hay un montón de gente que lo avala. Es una locura”, expresó.

La Marcha del Orgullo tras el ataque en Palermo

Hacia el final de su descargo, Marti Benza vinculó el ataque con la convocatoria a la 35ª Marcha del Orgullo, prevista para este sábado en la Ciudad de Buenos Aires.

En Olga, cuestionó a quienes cada año ponen en duda la necesidad de la movilización y sostuvo que episodios como el de Palermo muestran que los reclamos de la comunidad siguen vigentes.

Marti Benza contra Javier Milei.

“Este sábado más que nunca, salir a marchar, ir todos a las calles, hacernos ver, hacernos escuchar”, pidió. También confirmó que participará de la movilización y expresó su deseo de que sea multitudinaria.

La marcha partirá desde Plaza de Mayo hacia el Congreso bajo la consigna “El orgullo al poder, el odio al carajo”. La convocatoria oficial plantea la movilización como una jornada de celebración, pero también de reclamo por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.